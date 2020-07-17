Экономика
РИАМОЦБ аннулировал лицензии двух московских банков
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» и банка «Кузнецкий мост», сообщается на сайте ЦБ. Организации направили в банк России решение о добровольной ликвидации.
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Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Новая специальная версия получит приставку к названию 20 Years Edition. Таких автомобилей в нашей стране продадут всего 50 экземпляров.
Tvoe-avto.com 16 июля в 12:37
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Ранее 19 июля стало известно, что убитая женщина — сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 12:11
Гаджеты
Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе
Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости 07:40
Кино
Дэйв Франко снимет новую романтическую комедию с Элисон Бри
Новый фильм станет еще одной режиссерской работой Дэйва, а главную роль в нем вполне может исполнить сама Элисон Бри, как в случае с «Кто не спрятался».
Inc-news.ru 10:25
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
ИА Красная Весна 10:49
Игры
С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах
Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна вчера в 16:51
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна вчера в 01:53
Кино
Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»
В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна вчера в 19:35
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
Ведомости 08:28
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi вернутся к «классическому» ценнику
На протяжении нескольких лет после своего основания Xiaomi выпустила флагманские смартфоны по цене 1999 юаней.
Профиль 07:45
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости вчера в 13:16
Авто
Стала известна цена нового Porsche 911 Turbo для России
Стоит напомнить, что автомобиль в кузове 992 уступает по скорости Turbo S: к примеру, до 100 км/час они разгоняются за 2,8 и 2,7 секунды соответственно, максимальная скорость у новинки также меньше (320 против 330 км/час).
Дни24 11:04
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
Общество
В Оренбурге на карантин закрыли подъезд в доме на Комсомольской
Сегодня, 19 июля, в областном центре на карантин по коронавирусу закрыли подъезд в жилом доме.
Prooren.ru 08:59
Шоу-бизнес
Харламов вышел в свет с похожей на его двух жен блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Авто
General Motors выпустит 20 новых электромобилей
В своем докладе об устойчивом развитии за 2019 год General Motors поделился информацией о 12 новых электромобилях, включая автомобили, которые уже были анонсированы (GMC Hummer и Cadillac Lyriq) и некоторые, которые не имеют имен или деталей, но над их выводом на рынок GM уже работает.
32CARS.ru вчера в 07:02
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
ProstoProSport 17 июля в 04:38
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера
Российская газета 09:52
Технологии
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Ошибка возникает в версии 2004 / May 2020 Update – на некоторых ПК выскакивает предупреждение о проблемах с подключением к Сети.
Evo-rus.com 09:04
Фигурное катание
В Москве после падения с 6 этажа погибла фигуристка Александровская
В Москве трагически умерла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская.
Online47.ru вчера в 08:59