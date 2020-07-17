Экономика

РИАМОРИАМОЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» и банка «Кузнецкий мост», сообщается на сайте ЦБ. Организации направили в банк России решение о добровольной ликвидации.
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Главное за неделю. 13—19 июля

Банки.ру03:00

ЦБ аннулировал лицензии банка «Кузнецкий мост» и Проминвестбанка

Саминвестор17 июля в 06:43

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъ17 июля в 03:57

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

RT на русском17 июля в 04:15

ЦБ РФ лишил лицензий «Проминвестбанк» и банк «Кузнецкий мост»

REGNUM17 июля в 05:10

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва17 июля в 03:22

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК17 июля в 04:30
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56
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Армия и оружие

Ереван опроверг данные Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты

Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
РИА Новости 11:13
Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

Водители не смогут больше устанавливать дешевые подержанные запчасти в свой транспорт.
iReactor 06:55
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Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

Ранее 19 июля стало известно, что убитая женщина — сестра бывшего директора завода «Ростсельмаш» в Ростовской области Юрия Пескова.
Известия 12:11
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

RT на русском 10:59
Общество

Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

RT на русском 11:53
Происшествия

Вор в законе Циркач задержан в Польше

Lenta.ru 11:07
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Общество

Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
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Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
99
Происшествия

Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века

Газета.Ru 06:35
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
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Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
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Кино

Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»

В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна вчера в 19:35
Происшествия

В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области.
BFM.ru 09:51
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Наука

В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света

Океанологами из США было обнаружено шестнадцать разновидностей глубоководных рыб у побережья Калифорнии, отражающих лишь 0,04 процента падающего на них цвета.
Discover24 17 июля в 08:11
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Культура

Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера

Российская газета 09:52
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев поскандалил с поклонниками из-за своей диеты

Bimru.ru 03:16
Футбол

Президент ФК «Урал» Иванов принял отставку главного тренера Парфенова

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов принял отставку главного тренера команды Дмитрия Парфенова.
МК-Спорт 10:32
Общество

Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
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Армия и оружие

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе

Lenta.ru 03:27
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Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
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Технологии

Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Ошибка возникает в версии 2004 / May 2020 Update – на некоторых ПК выскакивает предупреждение о проблемах с подключением к Сети.
Evo-rus.com 09:04
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Происшествия

На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
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Здоровье

Седьмой врач умер в Челябинске от коронавируса

URA.Ru 10:38
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч Кубка России

РИА Новости 10:43
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
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