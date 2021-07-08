ЦБ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвестиционной компании QBF. Лицензии инвесткомпании прекратят действовать с 20 января 2022 года.

С чего всё началось ЦБ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвестиционной компании QBF. РБК 10:50