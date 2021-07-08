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ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

ЦБ аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвестиционной компании QBF. Лицензии инвесткомпании прекратят действовать с 20 января 2022 года.В источнике

С чего всё началось

ЦБ аннулировал
 лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвестиционной компании QBF.

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию инвесткомпании QBF. Под её вывеской действовала финансовая пирамида

Секрет фирмы13:40

ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

РБК10:50

ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

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ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

Коммерсантъ11:19

ЦБ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

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ЦБ РФ аннулировал лицензии инвесткомпании QBF

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