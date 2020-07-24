Банк России аннулировал лицензии двух кредитных организаций. Это московский банк «Ресурс-траст» и абаканский банк «Центрально-Азиатский» (КБЦА), говорится на сайте регулятора. Согласно сообщениям, аннулирование произошло по ходатайствам кредитных организаций о добровольной ликвидации.

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

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