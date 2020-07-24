Экономика
КомпанияЦБ аннулировал лицензии у двух банков
Банк России аннулировал лицензии двух кредитных организаций. Это московский банк «Ресурс-траст» и абаканский банк «Центрально-Азиатский» (КБЦА), говорится на сайте регулятора. Согласно сообщениям, аннулирование произошло по ходатайствам кредитных организаций о добровольной ликвидации.
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Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь ФНЛ с 22 участниками чемпионата
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил состав участников чемпионата ФНЛ и календарь на сезон-2020/21, сообщается в Telegram-канале организации.
РИА Новости 07:37
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
Газета.Ru 07:13
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.
RT на русском 09:03
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Игры
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети.
Афиша Daily вчера в 11:33
Футбол
Дюков оценил работу Кашшаи в России
Президент РФС Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства РФС, 44-летнего венгра Виктора Кашшаи.
Спорт день за днем 08:59
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Спорт
Ghost of Tsushima – первая по скорости продаж оригинальная игра Sony на PS4
Ghost of Tsushima – самая быстро продаваемая полностью новая игра Sony на PlayStation 4. За первые три дня после релиза было продано более 2,4 млн копий игры.
Cyber.sports.ru 08:43
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Футбол
«Зенит» близок к приобретению чемпиона Англии
Петербургский "Зенит" близок к приобретению защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена, сообщает The Times.
Газета.Ru 07:44
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт вчера в 05:15
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Армия и оружие
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Известия 08:11
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 02:16
Происшествия
Генпрокуратура Белоруссии переквалифицировала обвинение Бабарико
Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение - статья "дача взятки" переквалифицирована на "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы", сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры республики.
РИА Новости 08:59
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
Дегтярева назначили врио главы региона после того, как занимавшего пост губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ.
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Политика
Захарова заверила, что США не смогут столкнуть Россию и Китай
Спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются.
News.ru 08:31
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
По словам Цепкало, он решил уехать после поступившей информации о готовящемся аресте. Политик улетел в Москву вместе с двумя детьми.
BFM.ru 07:51