Экономика

КомпанияКомпанияЦБ аннулировал лицензии у двух банков

Банк России аннулировал лицензии двух кредитных организаций. Это московский банк «Ресурс-траст» и абаканский банк «Центрально-Азиатский» (КБЦА), говорится на сайте регулятора. Согласно сообщениям, аннулирование произошло по ходатайствам кредитных организаций о добровольной ликвидации.
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ЦБ аннулировал лицензии четырех банков за сутки

Вести.Ru04:12

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43

ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

Комсомольская правда03:20

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Интерфакс03:32

ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Российская газета03:25

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

РЕН ТВ03:32

У банка «Центрально-Азиатский» аннулирована лицензия

REGNUM03:16
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
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В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.
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Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
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«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети.
Афиша Daily вчера в 11:33
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Дюков оценил работу Кашшаи в России

Президент РФС Александр Дюков оценил работу главы департамента судейства РФС, 44-летнего венгра Виктора Кашшаи.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

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Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

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«Зенит» близок к приобретению чемпиона Англии

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Политика

Лукашенко пообещал применить армию против майдана

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Армия и оружие

Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны

«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
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Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

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Экс-претенденту на пост президента Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение - статья "дача взятки" переквалифицирована на "принятие должностным лицом ценностей в составе организованной группы", сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры республики.
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Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
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Политика

Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

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Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

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В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Захарова заверила, что США не смогут столкнуть Россию и Китай

Спровоцировать столкновение в публичном пространстве между Российской Федерацией и КНР Соединённым Штатам не удастся, однако такие намерения у Вашингтона имеются.
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Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

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