Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ru03:19

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК04:30

ЦБ лишил столичный «Проминвестбанк» лицензии

Вечерняя Москва04:05

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъ03:57

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева впервые показала сына

Bimru.ru 12:51
Общество

Рекордное число случаев коронавируса выявлено в мире за сутки

Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 12 июля, когда число новых пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в мире составило более 230 тысяч за сутки.
iReactor 16:20
3
Общество

Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем

По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
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Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета вчера в 08:27
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков пять лет не верил в брак с Натальей Подольской

Певец изменил свое мнение после разговора со священником. Владимир Пресняков и Наталья Подольская жили 5 лет гражданским браком.
Актуальные Новости 07:54
Игры

Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

REGNUM 14:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ

Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57
1
Армия и оружие

США могут сократить число военных в Южной Корее

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:48
Общество

В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки

В стране зафиксировано 137 тысяч летальных случаев. В США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек за сутки.
Piter.tv 03:37
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Политика

Мишустин и Лукашенко пошутили о заразности коронавируса в Белоруссии

Общественная служба новостей 16:06
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Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили принёс извинения жене экс-защитника красно-белых Александра Бубнова за слова о том, что её муж имеет проблемы с психикой.
RT на русском 17:03
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Политика

Меган Маркл решила баллотироваться на пост президента США

FlashNord 13:40
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 15:13
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Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
403
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
1,8K
Политика

Ким Кардашьян призвала к мирному разрешению конфликта Баку и Еревана

Газета.Ru 16:40
7
Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com 04:06
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели под Горловкой гражданина США

В представительстве ДНР в СЦКК ранее сообщили о гибели трех украинских диверсантов под Горловкой. Они подорвались на взрывном устройстве.
RuNews24.ru вчера в 11:47
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Армия и оружие

Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США

Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Взгляд.ру 15:21
Политика

Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Игры

Вышел новый трейлер шутера «Crysis Remastered» для Nintendo Switch

Ремастер игры «Crysis» запустится на Nintendo Switch уже совсем скоро, и в рамках подготовки к этому событию разработчик предложил новый трейлер, показывающий две минуты шутера.
Ридус 17:01
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Футбол

«Спартак» показал тренировку перед игрой против «Зенита»

Московский "Спартак" показал тренировку перед игрой 1/2 финала Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru 15:47
3
Шоу-бизнес

Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
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Политика

Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР

Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ru 15:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
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Общество

Песков рассказал о романе с Татьяной Навкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как впервые познакомился со своей будущей супругой Татьяной Навкой.
ГЛАС.RU 12:31
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
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