Экономика
RT на русскомЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Авто
Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине
Речь идет об укороченной колесной базе. Вариант с растянутой базой предлагается как HDC 21R33.
Evo-rus.com 02:21
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Шоу-бизнес
Навка восхитила Сеть снимком в белоснежном костюме и серьгах-кольцах
Фигуристка выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм и крупные серьги.
News.ru вчера в 09:20
Футбол
«Спартак» прилетел в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
Футболисты «Спартака» прибыли в Санкт-Петербург, чтобы уже в это воскресенье принять участие в полуфинальном матче Кубка России.
Gazeta.SPb вчера в 13:17
Общество
Посол Армении в России обвинил «Фуд Сити» в запрете армянских товаров
На рынке «Фуд Сити» в Москве запретили торговлю армянскими товарами. Об этом РБК рассказал посол Армении в России Вардан Тоганян.
BFM.ru вчера в 13:23
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
Происшествия
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двое из 15 выявленных за сутки пациентов с коронавирусом в Калининградской области приехали из других российских регионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 05:29
Здоровье
В Свердловской области еще 245 жителей заразились коронавирусом
За последние сутки новую коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 245 уральцев.
Екатеринбург Онлайн 03:03
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Общество
Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы
В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция.
Взгляд.ру вчера в 22:29
Общество
В Москве за сутки выявили 591 новый случай коронавируса
В Москве за сутки выявили 591 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 233 545.
RT на русском 04:23
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Происшествия
В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане
Под Сергиевым Посадом в лесу нашли тело женщины в чемодане, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В Севастополе заражение коронавирусом выявили у шестилетней девочки
Севастополь, 19 июля 2020, 11:42 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Кино
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° вчера в 23:51
Космос
Ученые уменьшили возраст Луны на 85 миллионов лет
РИА ОмскПресс 16 июля в 15:52
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
Всего на 18 июля в Алтайском крае коронавирусом заражено 7184 человека, среди заболевших 709 детей.
ИнфоСМИ вчера в 07:04
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самый низкий показатель заболеваемости ожирением зарегистрирован в Приморском крае — 549,2 случая на 100 тыс. населения.
REGNUM 00:52
Кино
Путин назвал Ливанова подлинным корифеем отечественного киноискусства
Василий Ливанов родился в Москве в 1935 году в семье потомственных актёров. Самой известной стала его роль сыщика Шерлока Холмса.
Говорит Москва 04:59
Шоу-бизнес
Мать Марии Машковой Елена Шевченко в третий раз вышла замуж
Мария Машкова на странице в Instagram обнародовала небольшое видео и рассказала о третьем замужестве матери, актрисы Елены Шевченко.
Дни24 вчера в 03:51
Кино
Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере «Довода»
Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт.
Piter.tv 17 июля в 00:35
Общество
Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова
Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет.
РБК 04:59
Финансы
Центробанки G20 подготовят к октябрю план по повышению скорости трансграничных плат
Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности.
ТАСС 04:56
Наука
Ученые выявили ответственные за адаптацию клетки головного мозга
Специалисты из Университета Вандербильта в штате Теннесси выявили нейроны, которые помогают другим нейронным цепям преодолевать затруднения, а также усиливать сигналы поступающей информации, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 04:46
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.
РИА Новости 03:37
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31