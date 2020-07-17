Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

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