Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК04:30

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40

ЦБ РФ лишил лицензий «Проминвестбанк» и банк «Кузнецкий мост»

REGNUM05:10

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъ03:57

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

RT на русском04:15
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Футбол

Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем Месси

Бизнесмен Виктор Фонт, претендующий на должность президента "Барселоны", высказался о будущем аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 19:35
Здоровье

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха поразил фанатов сменой имиджа

Помимо лысой головы артист отрастил усы. Большинство поклонников певца негативно восприняли смену имиджа.
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Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

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Общество

Мурашко выступил за возобновление полетов за рубеж с ограничениями

Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Газета.Ru 13:06
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Общество

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах

Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК 22:55
Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
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Футбол

РФС оштрафовал Медведева на 200 тыс. рублей за шутку о «Спартаке»

Комитет по этике российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева на 200 тысяч рублей за высказывания о московском "Спартаке".
МК-Спорт 10:05
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Общество

Третьего заключенного казнили в США после отмены негласного моратория

Политическая Экспертиза 19:52
Общество

Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс 23:06
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Общество

В Хабаровске должна начаться очередная массовая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Люди выступают за открытое расследование его дела, а также требуют рассматривать его в Хабаровске, а не в Москве.
Эхо Москвы 22:04
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
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Общество

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
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Здоровье

Глава Башкирии утвердил порядок выплат в размере 36 тысяч рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, регулирующее порядок выплат в 2020 году медицинским сотрудникам частных организаций.
МедиаКорСеть 00:40
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Peterburg2.ru 17:45
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
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Экономика

В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известия 13:46
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Общество

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости 11:10
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Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Происшествия

При стрельбе на юго-востоке Москвы ранили мужчину

На юго-востоке Москвы в ночь на 18 июля произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.
РБК 22:41
Кино

Актер Джон Хэмм сыграет главную роль в ремейке «Флетча»

Актер Джон Хэмм выступит в качестве продюсера и исполнителя главной роли.
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Наука

Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось

Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.com 08:53
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 12:06
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Автоспорт

В Формуле-1 выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Sport24.ru 12:22
Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
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Здоровье

В районе зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом

На 15 июля в районе лабораторно подтвержденных случаев заболевания СОVID-19 насчитывается 44 человека.
Октябрьская искра вчера в 00:14
Политика

Лукашенко пообещал рассказать Мишустину о «странных вещах» на выборах

РБК 13:24
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