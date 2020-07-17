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ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.В источнике
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РБК

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБКвчера в 04:30
RT на русском

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

RT на русскомвчера в 04:15
Коммерсантъ

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъвчера в 03:57
Интерфакс

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфаксвчера в 03:26
Агентство Москва

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москвавчера в 03:22
REGNUM

ЦБ РФ лишил лицензий «Проминвестбанк» и банк «Кузнецкий мост»

REGNUMвчера в 05:10
ТАСС

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАССвчера в 03:40
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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза
Интерфакс21:17
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Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новостивчера в 13:45
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«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБКвчера в 05:40
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В США казнили третьего федерального преступника после 17 лет моратория

Как пишет The Wasington Post, Минюст США почти год пыталось возобновить казни для федеральных преступников, которые были приостановлены в 2003 году из-за разногласий о процедуре применения смертельных инъекций.
РБК21:39
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Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБКвчера в 13:01
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Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом

Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран.
News.ruвчера в 12:21
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