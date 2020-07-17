Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК04:30

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ru03:19

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

БИЗНЕС Online03:14

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Rambler News Service03:38
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Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Главная задача - не допустить гибели государства, а армия является «силовым инструментом» в его руках, заявил 16 июля государственный секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков в эфире телеканала ОНТ.
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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
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По заявлению управляющего директора Nissan Motor India Ракеша Шривастава, "Nissan Magnite - это высокотехнологичный и в то же время самый доступный компактный кроссовер в модельном ряду компании".
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ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17

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Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II

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Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
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Футбол

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В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

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В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

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Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды

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Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

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Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ

Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области.
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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
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«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды

Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
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Кино

Голливуд в 2019 году увеличил количество ЛГБТ-персонажей в фильмах

Количество ЛГБТ-персонажей в кинопродукции Голливуда несколько выросло в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, но этого недостаточно, считает Американский Альянс геев и лесбиянок (GLAAD), 16 июля сообщает Reuters.
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