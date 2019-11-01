Экономика
ДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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Армия и оружие
ЛНР и Украина завершили отвод сил в Золотом
РИА Новости 07:36
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Политика
Дональд Трамп отказался от регистрации в Нью-Йорке
Президент Америки Дональд Трамп решил изменить место проживания, отказавшись от регистрации в Нью-Йорке.
Экономика сегодня 03:12
Политика
Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа
Ранее Еврокомиссия призвала Россию и Украину к скорейшему заключению транзитного контракта.
RT на русском 07:27
Культура
Дальнобойщик из Нижнекамска снял в Чикаго видеоролик про очпочмак
ProGorodChelny.ru 08:13
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Армия и оружие
Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия
Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска
Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Армия и оружие
Боевики «Исламского государства» подтвердили гибель аль-Багдади
Вечерний курьер вчера в 13:01
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова ждет четвертого ребенка
Судя по всему, 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган надеются на рождение сына.
Paparazzi.ru вчера в 05:43
Экономика
Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам
По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
Взгляд.ру 06:01
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем
Оперативники нашли обезглавленное тело мужчины внутри автомобиля, припаркованного в лесном массиве в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального СУ СК.
Российская газета 08:13
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service вчера в 12:48
Футбол
Глава департамента судейства УЕФА назвал проблему VAR
Руководитель департамента судейства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти рассказал, что проблемой системы VAR является отсутствие единого центра.
News.ru 07:40
Армия и оружие
Ровно год назад на 82 СРЗ в Рослякове затонул плавучий док
Ровно год назад, 30 октября, в Рослякове во время планового выхода единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док размером с Красную площадь.
Аргументы и Факты - Мурманск 30 октября в 06:25
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00