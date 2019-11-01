Экономика
ДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Происшествия
Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео
Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class
Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Кино
Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 12:06
Происшествия
Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы
В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»
Каковкин является первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию (в конце февраля прошлого года).
РБК 08:52
Политика
Дональд Трамп сменил место жительства
В сентябре текущего года американский лидер сообщил суду, что его постоянным местом жительства теперь будет поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump Tower, расположенный в Нью-Йорке.
Inc-news.ru 02:18
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Общество
В Гидрометцентре насчитали шесть времен года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики выделяют шесть времен года. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 07:22
Здоровье
Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни
Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости вчера в 04:06
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Здоровье
Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 октября принял участие в заседании Госсовета на тему развития здравоохранения, которое провел президент страны Владимир Путин.
Алтапресс вчера в 21:54
Армия и оружие
Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Общество
По Петербургу проехал первый в России трамвай на водородном топливе
На Московском проспекте в Петербурге прошли ходовые испытания действующего макета трамвая на водородных топливных элементах, сообщает в пятницу пресс-служба "Горэлектротранса".
DP.RU 07:27
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Армия и оружие
Армия США меняет калибр патронов из-за России
Газета.Ru 08:13
Культура
Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева
Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Общество
Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году
Распоряжение правительства об индексировании изменений размера платы за коммунальные услуги указывает о повышении тарифов со второй половины 2020 года.
Вечерние Челны вчера в 01:21
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии
Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2
Gmbox.ru вчера в 10:47