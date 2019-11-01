Экономика

ДождьДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Политика

Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс

Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Происшествия

Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео

Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Кино

Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 12:06
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Происшествия

Шахта лифта обрушилась в жилом доме в центре Москвы

В Москве на Большой Сухаревской улице в результате пожара обрушилась шахта лифта в одном из жилых домов.
Lenta.ru 09:13
Происшествия

Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»

Каковкин является первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию (в конце февраля прошлого года).
РБК 08:52
Политика

Дональд Трамп сменил место жительства

В сентябре текущего года американский лидер сообщил суду, что его постоянным местом жительства теперь будет поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump Tower, расположенный в Нью-Йорке.
Inc-news.ru 02:18
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 30 октября в 13:30
Происшествия

Российского автохама на Hummer осудили за съемки порно с дочерью

Lenta.ru 08:53
Общество

С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП

С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Общество

В Гидрометцентре насчитали шесть времен года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики выделяют шесть времен года. Об этом сообщает «РИА Новости».
РБК 07:22
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости вчера в 04:06
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Здоровье

Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 октября принял участие в заседании Госсовета на тему развития здравоохранения, которое провел президент страны Владимир Путин.
Алтапресс вчера в 21:54
Армия и оружие

Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии

По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Армия и оружие

Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Общество

По Петербургу проехал первый в России трамвай на водородном топливе

На Московском проспекте в Петербурге прошли ходовые испытания действующего макета трамвая на водородных топливных элементах, сообщает в пятницу пресс-служба "Горэлектротранса".
DP.RU 07:27
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Армия и оружие

Армия США меняет калибр патронов из-за России

Газета.Ru 08:13
Культура

Ургант прокомментировал массовое увольнение артистов Максима Фадеева

Актер и телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале прокомментировал массовое увольнение «всех без исключения артистов» компании MALFA.
ТК Звезда вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Навка подтвердила тяжелую болезнь Заворотнюк

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка направит все деньги, собранные от показа своего ледового шоу «Аленький цветочек» 10 ноября в ДС «Мегаспорт» в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком.
Росбалт 08:02
Общество

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году

Распоряжение правительства об индексировании изменений размера платы за коммунальные услуги указывает о повышении тарифов со второй половины 2020 года.
Вечерние Челны вчера в 01:21
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ работу Конституционного комитета Сирии

Ситуация в Сирийской Арабской Республике стала одной из главных тем встречи Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.
ТК Звезда 09:00
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер ПК-версии Red Dead Redemption 2

Gmbox.ru вчера в 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное