Экономика

ДождьДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ РФ продержался без отзывов лицензий 35 дней

ИА БанкИнформСервис04:58

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

Информация Банка России от 1 ноября 2019 г. "Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО "Данске банк"

Гарант06:41

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06

ЦБ аннулировал лицензию петербургского «Данске-банка»

Эхо Москвы03:30
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
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Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
ЖКХ

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Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Футбол

«Ливерпуль» может сыграть сразу в двух турнирах

Если Английская футбольная лига откажется переносить матч против "Астон Виллы" на 8 января, то "Ливерпуль" может вовсе сняться с турнира, либо выставить разные составы на матчи Кубка английской лиги и клубного чемпионата мира Также не исключён вариант, при котором Юрген Клопп разделит свой тренерский штаб для управления двумя составами команды.
Metaratings 04:39
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает около 400 автомобилей E-Class

Немецкая компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class, реализованных в период с 2016 года по настоящее время.
Автоновости дня 05:42
Экономика

Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке

Глава Сбербанка сообщил о снижении ставки по ипотеке. Это случилось после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки.
Суть событий вчера в 11:34
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Гаджеты

Meizu представила в России новый смартфон Meizu 16xs

UfaTime.ru 05:29
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Довагайлов отметил, что на носу «Гремящего» установлены пусковые контейнеры для ракет «Калибр», а в перспективе корабль может получить на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон».
ГЛАС.RU вчера в 13:40
Политика

Премьер Болгарии назвал причины выдворения российского дипломата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в интервью bTV, что выдворенный из страны российский дипломат пытался завербовать высокопоставленного болгарского чиновника, имеющего доступ к секретной информации.
Московский Комсомолец 04:33
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Политика

Дональд Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду

Трамп отметил, что ему пришлось это сделать из-за плохого отношения к нему политиков Нью-Йорка.
Gazeta.SPb 03:32
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Общество

Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей

"Климатическая зима наступит только после этого периода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости. Он назвал этот период "розовой" зимой.
Москва 24 06:59
Путешествия

В Стамбул прилетел первый чартер из России

Как сообщало ИА REGNUM, чартеры в Стамбул будут курсировать из шести городов России: из Москвы шесть раз в неделю, из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и Уфы два раза в неделю.
REGNUM 05:54
Политика

В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Хоккей

Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»

Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия

Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину

Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда вчера в 00:35
Фигурное катание

Загитова представила новый показательный номер

Pravda.Ru 02:21
Авто

В Россию приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама

Вьетнамские автомобили VinFast, построенные на базе старых моделей BMW, могут появиться в России.
Автоновости дня 30 октября в 05:02
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»

Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
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