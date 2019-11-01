Экономика
ДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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Происшествия
В Ульяновске возбудили дело против криминального авторитета
В Ульяновске возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве
«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Происшествия
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад
Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» поднял цены на газ для промышленности
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей на 19%.
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Политика
Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины
ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Политика
Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
Космос
Строящиеся новые прототипы «Звездолета» засняли с дрона
Предприятие во Флориде было заснято при помощи дрона Джоном Винкоппом (John Winkopp) 17 октября; на видео можно заметить строящийся корпус Mk2, а также детали для будущего Mk4.
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова драться на боксерском ринге
Актер хочет отомстить за себя и коллег Звезда светских хроник Никита Джигурда удивил подписчиков своим очередным заявлением.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Шоу-бизнес
Раскрыты гонорары российских звёзд на новогодних корпоративах
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Гаджеты
Пользователей Android предупредили о новом вирусе
Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec предупредили о распространении нового вируса Xhelper, поражающего устройства под управлением операционной системы Android.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери в случае сокращения транзита газа
Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю и сладкому
Общество
В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США
В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat.
Происшествия
Россиянка родила в электричке и сразу же выбросила ребенка
Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорожденного ребенка, которого она родила в электричке и тут же выбросила.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.