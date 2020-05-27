Экономика
РБКЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России
Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора. Основанием для ликвидации стало ходатайство, поданное банком в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.
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Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Общество
Россиян могут обязать предупреждать соседей о ремонте
Россиян, проживающих в многоквартирных домах, могут обязать уведомлять соседей о ремонтных работах.
Уралинформбюро 08:11
Общество
Москвичам разрешат гулять по три раза в неделю
В июне москвичи получат право выходить на улицу для прогулок в дневное и вечернее время по специальному графику, так что каждый человек сможет гулять три раза в неделю — два дня в будни и в один из выходных.
РБК 09:55
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 10:28
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 06:36
Кино
На съемках «Довода» настоящий самолет врезался в здание
На съемках фильма "Довод" настоящий самолет врезался в здание и взорвался по задумке режиссера Кристофера Нолана, сообщает Cinema Blend со ссылкой на слова актера Джона Дэвида Вашингтона.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Хоккей
КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Армия и оружие
Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
Здоровье
Режим самоизоляции могут снять в отдельных районах Пермского края
Минздрав Пермского края готовит план открытия стационаров. Снятие ограничений проходит в три этапа. Сейчас Прикамье на первом этапе.
Business Class (Пермь) 00:05
Общество
Модернизированный дальний бомбардировщик испытали на сверхзвуке
Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.
Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Игры
Ubisoft запустила распродажу игр серии Far Cry со скидками до 75%
Ранее в официальном твиттере Ubisoft был опубликован намек на скорый анонс новой части Far Cry.
CyberSport.ru 06:41
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Игры
Меньше мистики и больше интересных заданий: свежие детали Assassin’s Creed Valhalla
Разработчики проделывают большую работу над дополнительными заданиями, некоторые из которых создаются по пятиактовой структуре Шекспира — они запустят длинную сюжетную ветку из нескольких частей, которые помогут игроку лучше узнать мир и персонажей.
Игромания.ру 10:59
Политика
Путин заявил, что РФ должна использовать опыт дистанционной работы
Работодателям предложили возмещать расходы сотрудников на "удаленке" Глава РФ добавил, что "удаленный, дистанционный формат работы" востребован "и бизнесом, и гражданами".
РЕН ТВ 10:12
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Как сообщил РИА Новости председатель совета директоров Сергей Сопов, поскольку в нашей стране нет необходимых технологий, композитный корпус заказали в Германии.
Говорит Москва 00:43
Общество
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до 1 января
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
ТАСС 06:18
Здоровье
Мясников рассказал, можно ли верить статистике по коронавирусу
Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, можно ли доверять статистическим данным по коронавирусу и подтасовывают ли их ради спокойствия.
ФАН 08:00
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Здоровье
Эксперт: врио главы Калужской области проявил себя как эффективный менеджер
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша за 100 дней работы в новой должности показал себя как эффективный менеджер, умеющий оценивать риски, в том числе связанные с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
ТАСС 10:35
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42