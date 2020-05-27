Банк России аннулировал банковскую лицензию Морган Стэнли Банка, говорится в сообщении регулятора. Основанием для ликвидации стало ходатайство, поданное банком в связи с решением акционера о реорганизации бизнеса в России.

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