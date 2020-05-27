Сегодня, 27 мая 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Морган Стэнли Банк» на основании ходатайства кредитной организации. Ранее единственный владелец банка, американская группа Morgan Stanley, принял решение о добровольной ликвидации.

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