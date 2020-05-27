Экономика
СаминвесторЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Сегодня, 27 мая 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Морган Стэнли Банк» на основании ходатайства кредитной организации. Ранее единственный владелец банка, американская группа Morgan Stanley, принял решение о добровольной ликвидации.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество
С 1 июня в Москве заработают предприятия торговли и бытовых услуг
Собянин добавил, что на работу дополнительно вышел в столице после майских праздников миллион человек, но одновременно были ужесточены санитарные требования к работодателям, а также введен масочно-перчаточный режим в метро, на транспорте, в магазинах, общественных местах.
Вести.Ru 09:23
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
Финансы
Россияне не перестают забирать валюту из банков
Напомним, 24 апреля сообщалось, что россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 04:23
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Фигурное катание
Французский фигурист Сизерон совершил «каминг-аут»
Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации.
Pravda.Ru 03:41
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru 09:28
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Здоровье
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com 13:25
Наука
Даже легкая форма коронавируса укрепляет иммунитет
Французские специалисты из университета Пастера сообщили СМИ, что люди, переболевшие лёгкой формой инфекции, могут выработать необходимые антитела, которые могут дать им хороший иммунитет.
Evo-rus.com 09:23
Культура
Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»
Московский Комсомолец 13:59
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
Опубликовано расписание ЕГЭ-2020
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, отметил, что данное расписание позволит вузам провести приемную кампанию в приемлемые сроки.
Ясно вчера в 02:56
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Спорт
В Москве с июня откроют стадионы и спортивные объекты
«Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 года мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов», — заявил Собянин.
РБК 13:24
Политика
Варшава просчиталась с русофобией – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Политика
Спикер Рады заявил о своей принципиальной позиции по русскому языку
Языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу, заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Взгляд.ру 09:19
Общество
Минтруд предложил утроить минимальное пособие по безработице
Саму выплату пособий по безработице решено продлить еще на три месяца, но не далее 1 октября 2020 года.
Газета.Ru 14:31
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15