Экономика
СаминвесторЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Сегодня, 27 мая 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Морган Стэнли Банк» на основании ходатайства кредитной организации. Ранее единственный владелец банка, американская группа Morgan Stanley, принял решение о добровольной ликвидации.
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Авто
Volkswagen начал продажи новой Jetta в России
Деловое.ТВ 05:08
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Политика
Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России.
Газета.Ru 09:57
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
ФСБ нашла у подпольных оружейников новейшие автоматы Калашникова
В ходе масштабной операции по всей стране ФСБ нашла и изъяла у подпольных оружейников почти 200 стволов, в том числе новейшие образцы автомата Калашникова.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале
Ссылаясь на аналитиков Omdia, источник опубликовал статистику самых продаваемых смартфонов первого квартала текущего года Лидером стал iPhone 11, за квартал было продано 19,5 миллиона смартфонов.
Piter.tv 04:31
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
В Свердловской области снова ожидают сильный ветер и грозы
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:33
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Происшествия
В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Космос
Объяснено появление загадочного космического вихря
Астрономы нашли новое объяснение загадочному вихрю вокруг звезды AB Aurigae, об обнаружении которого сообщалось на прошлой неделе.
Lenta.ru вчера в 13:57
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Политика
Стали известны возможные даты голосования по поправкам в Конституцию
В СМИ попала информация о возможных датах проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
News-24.ru 09:13
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Здоровье
В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2
Чита, 27 мая 2020, 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
REGNUM 03:06
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали защиту Denuvo
4A Games убрала защиту Denuvo из версий Metro Exodus для Steam и Epic Games Store.
Cyber.sports.ru 08:30
Авто
Рестайлинговый LADA Largus сфотографировали на тестах в Тольятти
Специалисты АвтоВАЗа запустили дорожные испытания обновленного автомобиля LADA Largus. Первые фотографии с тестов появились в Сети.
iReactor 06:10
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Авто
Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Здоровье
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В настоящее время подавляющее большинство медицинских организаций страны используют в работе тест-системы российского производства, объемы производства и достоверность результатов которых позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики Covid-19 в мире по точности и охвату населения.
Евразия Daily 09:45
Здоровье
Население Греции привьют вакциной БЦЖ ради борьбы с коронавирусом
Власти Греции приняли решение с 1 июня преступить к вакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа с применением вакцины от туберкулеза, сообщает Star.
Новый День 09:04
Культура
Сериал «Чёрная кошка» повторно выйдет на экраны
Фильм, состоящий из 8 серий, основан на реальных событиях.
Ревизор.ру 25 мая в 11:03
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38