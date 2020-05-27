Экономика
СаминвесторЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Сегодня, 27 мая 2020 года, Центробанк РФ сообщил, что аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Морган Стэнли Банк» на основании ходатайства кредитной организации. Ранее единственный владелец банка, американская группа Morgan Stanley, принял решение о добровольной ликвидации.
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Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru вчера в 13:17
Футбол
Теперь Добби свободен: защитник «Урала» объявил об уходе сценой из «Гарри Поттера»
КП - Екатеринбург вчера в 11:10
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда.
РБК вчера в 06:46
Происшествия
В Чехове задержали шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома
Полицейские задержали в подмосковном Чехове шестерых подозреваемых в стрельбе около жилого дома.
ТАСС вчера в 14:45
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Здоровье
На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru вчера в 02:37
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток
Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия.
REGNUM 05:17
Музыка
Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»
NewInform 03:48
Общество
Поломка турникетов стала причиной утренней очереди на Кировском заводе
Сегодня утром очевидцы в социальных сетях рассказали об очереди, которая возникла на проходной Кировского завода.
Телеканал Санкт-Петербург 04:34
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Экономика
ПФР повысит накопительные пенсии
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии.
Капитал страны 26 мая в 05:46
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Коммерсантъ 04:57
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ онлайн
На сегодняшний день отсутствуют технологии для организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате.
Аргументы и Факты 04:29
Футбол
Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами»
Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.
Вестник Кавказа вчера в 05:54
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53