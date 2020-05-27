Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В конце 2018 году банк решил закрыть российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании. К 1 мая 2020 года в России действовали 433 кредитные организации.
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ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

РБК06:24

Банк России с 27 мая аннулировал лицензию у российской «дочки» банка Morgan Stanley

ПРАЙМ04:49

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской «дочки» Morgan Stanley

Интерфакс05:07

Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

Российская газета05:03

ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

Национальная служба новостей04:56

Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

Аргументы и Факты05:31

Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

ТАСС04:39
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Общество

Собянин: «прогулочный режим» в Москве вводится в порядке эксперимента

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "прогулочный режим" в столице с 1 по 14 июня будет введен в порядке эксперимента.
Газета.Ru 13:06
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Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Газета.Ru 10:17
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Общество

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
Известия 13:04
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Общество

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации.
Национальная служба новостей 10:17
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Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
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Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность.
Lenta.ru 12:57
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Общество

С 27 мая в столице действуют только московские цифровые пропуска

С 27 мая в Москве действуют только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области перестали работать.
Москва 24 01:20
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Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
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Происшествия

После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве

В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
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Общество

В США F-35 едва не утонул в море сразу после взлета с авианосца

В США F-35C едва не упал в воду после того, как стартовал вверх с авианосца. Соответствующий ролик появился в социальных сетях.
Актуальные Новости 12:36
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Общество

Госдума приняла закон о блокировке приложений с пиратским контентом

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.
Коммерсантъ 12:53
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Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
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Политика

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили в телефонном разговоре мировой рынок нефти, пишет Кремль.
Газета.Ru 12:04
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Здоровье

Нижегородские детсады и образовательные центры готовятся к открытию

В Нижегородской области готовятся возобновить работу детские сады и учреждения дополнительного образования.
Гипер НН 10:06
Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице

Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
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Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета 08:33
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings 25 мая в 12:06
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Футбол

«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»

Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» оценил поведение Доменико Тедеско.
Спорт-Экспресс 09:35
Космос

Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто

Территория новостей вчера в 11:54
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Игры

На РС вышли демки ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III

Сегодня на РС состоялся релиз сразу трёх демоверсий: ремейков Destroy All Humans! и System Shock, а также Desperados III.
Игромания.ру 12:42
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Гаджеты

Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280

Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
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Общество

В Ростовской области SARS-CoV-2 выявили в реабилитационном центре

Ростов-на-Дону, 27 мая 2020, 14:06 — REGNUM В Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
REGNUM 07:06
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