Экономика
Вести.RuЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В конце 2018 году банк решил закрыть российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании. К 1 мая 2020 года в России действовали 433 кредитные организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Происшествия
В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка
Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Происшествия
На Ямале после проезда грузовика обрушился мост
По данным ГУ МЧС по региону, деревянный мост обрушился после того, как по нему проехал грузовик "Урал", пострадавших в результате инцидента нет.
ТАСС 09:10
Политика
В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:44
Общество
Госдума приняла закон о блокировке пиратских приложений
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о блокировке приложений для гаджетов, нарушающих авторские права.
Агентство Москва 08:16
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
Экономика
В Евросоюзе создадут фонд для восстановления экономики в 750 млрд евро
В Евросоюзе планируют создать фонд восстановления экономики после пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 06:28
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Весь инвестпроект по локализации производства рулевого механизма на платформе CMF-B-LS оценивается в 252,8 млн рублей, а Фонд развития промышленности (ФРП) планирует выделить на него порядка 192 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:05
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Кино
Детали сюжета второй части раскрыл продюсер «Аватара»
Детали сюжета очередной части раскрыл известный продюсер «Аватара». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:19
Политика
Россия перенесла саммиты БРИКС и ШОС
Москва, 27 мая 2020, 15:15 — REGNUM Кремль принял решение о переносе саммитов в рамках БРИКС и ШОС с июля 2020 года на более поздние сроки.
REGNUM 08:15
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
Общество
Синоптики предупредили о прохладном начале лета
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в столичном регионе в начале лета.
РИА Новости 09:27
Общество
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Здоровье
Определено время, когда коронавирус «впадет в спячку»
В России с начала пандемии зарегистрировано 370 680 случаев заражения COVID-19. Скончались 3 968 пациентов, 142 208 человек выздоровели.
ТВ Центр 08:35
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» превратится в сериал
Sibnet Новости 05:38
Футбол
Писарев объяснил поведение Гулиева синдромом самоизоляции
Экс-наставник молодежной сборной РФ по футболу Николай Писарев отреагировал на инцидент с переведенным за неподобающее поведение в "Спартак-2" Аязом Гулиевым, информирует "Чемпионат".
ProstoProSport 09:01
Футбол
Уткин: «Гулиев, видимо, совершенно не умеет себя вести. Впереди ММА»
Парень, видимо, совершенно не умеет себя вести. Если так, время упущено безнадежно.
Sport24.ru 25 мая в 14:50
Авто
Hyundai официально показал снимки обновленного Santa Fe
Наиболее очевидное изменение происходит в форме тщательно переработанных фар, оснащенных Т-образным светодиодными ДХО, которые действительно отличают новую модель Santa Fe от предыдущей версии кроссовера, а также других автомобилей семейства моделей Hyundai.
SpeedMe 25 мая в 23:40
Политика
Спикер Рады считает, что закон о языке на Украине нужно менять
Киев, 27 мая 2020, 14:51 — REGNUM Закон о функционировании государственного языка на Украине нужно менять, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков 27 мая в интервью изданию «Главком».
REGNUM 07:51
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43