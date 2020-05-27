Экономика
Вести.RuЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley
Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В конце 2018 году банк решил закрыть российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании. К 1 мая 2020 года в России действовали 433 кредитные организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 07:04, Ашберн
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Екатеринбурге в общежитии УрФУ умерла студентка из Гвинеи
В Екатеринбурге в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова, 79, скончалась студентка из Гвинеи.
Znak.com 02:10
Здоровье
Свердловские власти придумали, как отменить карантин
Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
Общество
Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 вчера в 14:26
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Первая модель CheryExeed — среднеразмерный кроссовер TXL — должна выйти на наш рынок этим летом, а в следующем году в России появится флагман бренда, полноразмерный кроссовер VX.
Автоновости дня 25 мая в 08:07
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Общество
Билли Айлиш представила мини-фильм вместо отмененных гастролей
Кстати Сегодня, 27 мая, к 14.00 мини-фильм Билли Айлиш собрал уже 3 миллиона просмотров.
Российская газета 06:47
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
Политика
Бывший канцлер Германии назвал посла Украины карликом
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался насчет санкций в период пандемии и назвал украинского посла в ФРГ карликом в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda).
Lenta.ru 06:37
Шоу-бизнес
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06
Общество
Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском 25 мая в 12:45
Происшествия
На Украине действовала банда киллеров из балканских стран
Пятеро подозреваемых задержаны В Печерске банда киллеров из Балканских стран расстреляли гражданина Черногории.
SM News 05:00
Авто
BMW раскрыла рестайлинговый 5-Series
Компания BMW раскрыла рестайлинговое семейство 5-Series, показав обновленные седан и универсал.
Коммерсантъ 04:58
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Происшествия
ФБР расследует гибель афроамериканца при задержании
В американском штате Миннесота вспыхнули уличные протесты после того, как от рук полицейских при задержании погиб афроамериканец, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01:43
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru вчера в 20:28
Происшествия
Опубликовано видео поиска пропавшей трехлетней Вари с параплана
Московский Комсомолец Псков 06:47
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Общество
Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил производство по жалобе на вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, которую обвинли в клевете.
Интерфакс 06:41