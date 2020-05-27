Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В конце 2018 году банк решил закрыть российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании. К 1 мая 2020 года в России действовали 433 кредитные организации.
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ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России

РБК06:24

ЦБ аннулировал лицензию «дочки» американского банка Morgan Stanley

Вести.Ru06:01

Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

ТАСС04:39

ЦБ РФ аннулировал банковскую лицензию российской «дочки» Morgan Stanley

Интерфакс05:07

Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

Российская газета05:03

ЦБ аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»

Национальная служба новостей04:56

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Morgan Stanley

Московский Комсомолец05:37
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался насчет санкций в период пандемии и назвал украинского посла в ФРГ карликом в своем подкасте «Повестка дня» (Die Agenda).
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У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
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