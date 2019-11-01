Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензию у российского подразделения Danske Bank

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, сообщается на сайте регулятора.
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