Экономика

ТАССТАССЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка. Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

Вечерняя Москва03:29

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Rambler News Service03:38

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК03:19

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

БИЗНЕС Online03:14

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru вчера в 17:15
31
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
955
Армия и оружие

В России объявлена внезапная проверка готовности войск

В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
405
Энергетика

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 15 июля в 11:40
315
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,5K
Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
44
Кино

Компания Sony опровергла информацию о начале съемок фильма Uncharted

Как выяснилось, это не совсем правда. Компания Sony, которая занимается разработкой проекта, опровергло информацию о начале съемок.
Телепрограмма 02:26
20
Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
17
Киберспорт

Destiny 2: Beyond Light отложили до 10 ноября

Игромания.ру вчера в 13:16
Шоу-бизнес

Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Футбол

Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»

Bookmaker-ratings.ru 03:19
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
42
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
408
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
85
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
96
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
193
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
163
Космос

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны

РИА Новости вчера в 11:10
Здоровье

На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков

Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
50
Шоу-бизнес

Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
43
Происшествия

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону

Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
REGNUM 03:21
31
Происшествия

На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы

На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Интерфакс 04:07
Общество

В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
502
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
36
Здоровье

В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса

С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
2
Автоспорт

Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено

CT news вчера в 18:27
2
Общество

В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6406 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 04:12
47
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
23
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
14
Шоу-бизнес

Бузова разделась для обложки Playboy

Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy.
Lenta.ru 03:34
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное