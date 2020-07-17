Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка. Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Экономика Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов. 31

Энергетика Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ. 315

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 1,5K

Общество Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками. 44

Шоу-бизнес Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 163

Шоу-бизнес Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды. 43

Происшествия На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Здоровье В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. 2

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 23

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. 14