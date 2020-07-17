Экономика
ТАССЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка. Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора.
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Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 15 июля в 11:40
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Кино
Компания Sony опровергла информацию о начале съемок фильма Uncharted
Как выяснилось, это не совсем правда. Компания Sony, которая занимается разработкой проекта, опровергло информацию о начале съемок.
Телепрограмма 02:26
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Киберспорт
Destiny 2: Beyond Light отложили до 10 ноября
Игромания.ру вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Футбол
Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
Bookmaker-ratings.ru 03:19
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Космос
Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
РИА Новости вчера в 11:10
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
Происшествия
Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону
Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
REGNUM 03:21
Происшествия
На станции метро «Коньково» пассажир упал на рельсы
На Калужско-Рижской линии московского метро человек упал н рельсы, из-за этого поезда шли с увеличенными интервалами, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Интерфакс 04:07
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Автоспорт
Хэмилтон надеется, что все гонщики «Формулы-1» встанут на колено
CT news вчера в 18:27
Общество
В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
За последние сутки в России коронавирус выявили у 6406 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 04:12
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
Коммерсантъ 01:51
Шоу-бизнес
Бузова разделась для обложки Playboy
Ведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy.
Lenta.ru 03:34