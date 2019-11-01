Экономика
Аргументы и ФактыЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank
Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации. На сайте регулятора сообщается, что «Данске банк» имеет достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.
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Общество
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
Авто
Fisker готовит конкурента Tesla Model X
Никаких подробностей нет, но в Fisker обещают, что солнечная энергия обеспечит до 1000 миль (1600 км). Абсолютно бесплатных и экологически чистых.
Политика
Лавров оценил возможность создания военного союза с Китаем
Москва не рассматривает возможность создание военного союза с Пекином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Наука
Афалины помогли друг другу достать игрушки
Чтобы проверить, смогут ли афалины справиться с совместным перетягиванием веревки для получения угощения, ученые под руководством Тисато Ямамото (Chisato Yamamoto) из Университета Киото обучили трех представителей вида тянуть за веревку, чтобы в бассейн свалилась корзинка с их любимыми игрушками — баскетбольными мячами.
Политика
Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции
Нацбанк Белоруссии договорился с российским Центробанком о гармонизации монетарной политики.
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Транспорт
Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров
Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
Футбол
«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро
Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Гаджеты
Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел
Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Общество
В России изменились ГОСТы на хлеб
Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
В Башкирии владельцев недвижимости защитят от мошенников
Дополнительная мера защиты заработала с 1 ноября, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РБ.
Экономика
Сбербанк снизил базовую ставку по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%, в этом можно увидеть хорошие перспективы.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.