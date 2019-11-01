Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» датского Danske Bank

Банк РФ аннулировал лицензию АО «Данске банк» по просьбе его единственного акционера - Danske Bank, принявшего решение о добровольной ликвидации российской кредитной организации. На сайте регулятора сообщается, что «Данске банк» имеет достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.
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ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию петербургского «Данске-банка»

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ЦБ аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

Газета.Ru03:18

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:11

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ТАСС03:06

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

«Витус»: аннулирование лицензий не связано с финансовым состоянием ИК

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Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

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Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
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Происшествия

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Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.
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Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

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Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
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