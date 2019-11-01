Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
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ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06
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Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество

Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году

Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество

Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Общество

В России запустили оформление ДТП онлайн

Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Lenta.ru 10:03
Общество

Объявлен лидер индекса качества городской среды в России

Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.
Lenta.ru 10:50
Происшествия

Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени

Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:39
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика

Латвия объявила Лепса персоной нон грата

Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Коммерсантъ 10:51
Шоу-бизнес

Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Политика

Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills

Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Армия и оружие

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
РИА Новости 30 октября в 01:11
Авто

Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере

Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
Motor 07:06
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия

Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Телеканал 360° вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Экономика

Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Еще одна новая идея – отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве — последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
Коммерсантъ 12:00
Политика

Билалова в США отпустили под залог

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Экономика

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону

"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Транспорт

Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году

Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
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