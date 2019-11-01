Экономика
РЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия 11:15
Общество
Кристина Асмус требует компенсации за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за свое фото на надгробном камне.
BFM.ru 10:53
Общество
В России запустили оформление ДТП онлайн
Оформить ДТП через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» теперь могут как минимум 64 миллиона россиян, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
Lenta.ru 10:03
Общество
Объявлен лидер индекса качества городской среды в России
Москва получила максимальное число баллов при оценке индекса качества городской среды крупнейших городов России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Названа причина отказа двигателя у SSJ-100 в Тюмени
Причиной отказа двигателя у пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал" стало попадание птицы, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Политика
Латвия объявила Лепса персоной нон грата
Латвия включила российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Коммерсантъ 10:51
Шоу-бизнес
Чернышев впервые вышел на лед после госпитализации Заворотнюк
Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые за несколько месяцев вышел на лед, передает ABN News.
Газета.Ru 07:37
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Политика
Путин обсудит вопросы профобразования на телемосте с WorldSkills
Президент России Владимир Путин обсудит вопросы профессионального образования в ходе телемоста с WorldSkills Hi-Tech.
Известия 08:35
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
РИА Новости 30 октября в 01:11
Авто
Компания BMW потроллила Mercedes-Benz в твиттере
Компания BMW отпраздновала Хэллоуин твитом, в котором потроллила своего главного конкурента — Mercedes-Benz.
Motor 07:06
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Происшествия
Мужчина зарезал ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Мужчина напал на шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Телеканал 360° вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Экономика
Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму
Еще одна новая идея – отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве — последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом.
Коммерсантъ 12:00
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
РБК 12:18
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия
СК предупредил граждан России о новом виде мошенничества по телефону
"Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - заключили в СК РФ.
Газета.Ru 30 октября в 15:59
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске
Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ вчера в 09:15