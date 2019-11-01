Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
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ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06
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Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
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Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
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Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
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Как сообщили в СК РФ, задержан сотрудник охранного предприяитя «Святогоръ», который должен был охранять помещения детского сада и пропустил в здание пьяного мужчину.
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Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане

В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
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В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
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В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами

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