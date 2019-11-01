Экономика
РЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
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Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции для пояснения резких высказываний Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Общество
Нацбанк Белоруссии поставит близкую к российской цель по инфляции
Чем белорусская монетарная политика отличается от российской Сейчас Нацбанк устанавливает цели денежно-кредитной политики на каждый год (в отличие от российского ЦБ, у которого постоянная цель — инфляция около 4%, уже установлена).
РБК 05:39
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади «порождением США»
Убитый глава ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади является порождением США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 16:30
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 08:38
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Мойка78 вчера в 11:00
Экономика
ВТО разрешила Китаю ввести ответные пошлины на товары из США
Всемирная торговая организация (ВТО) дала разрешение Китаю ввести ответные пошлины на американские товары и услуги в размере 3.579 миллиарда долларов.
Российская газета 11:55
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
КП - Калининград 11:52
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru вчера в 01:22
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия
В Нарьян-Маре задержан охранник, пропустивший убийцу в детский сад
Как сообщили в СК РФ, задержан сотрудник охранного предприяитя «Святогоръ», который должен был охранять помещения детского сада и пропустил в здание пьяного мужчину.
Росбалт 05:36
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей»
КП - Екатеринбург 29 октября в 10:56
Политика
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН 14:26
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru 09:20
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
RT на русском вчера в 06:04
Происшествия
Полиция побеседовала с противниками прокладки водопровода в Дагестане
В Дагестане сотрудники МВД провели разъяснительную беседу с противниками прокладки водопровода, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 1 ноября.
Известия 09:32
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Политика
В Белом доме заявили о готовности к импичменту Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила 1 ноября о готовности администрации президента США Дональда Трампа к его отстранению от должности палатой представителей.
Известия 15:41
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости вчера в 04:22
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Актуальные Новости 12:10
Единоборства
Макгрегор потребовал от UFC пояс «самого жесткого ублюдка»
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал от UFC сделать ему личный пояс «самого жесткого ублюдка».
Sportbox.RU 17:00
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 15:00
Футбол
В сети впервые появились фотографии специальной формы «МЮ» с драконами
В сети появились фотографии специального комплекта формы «Манчестер Юнайтед», который будет приурочен к празднованию китайского Нового года.
Спорт-Экспресс 16:15