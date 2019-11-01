Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика

Украина заявила о срыве разведения сил в Петровском

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об обстрелах в Петровском, сообщает "Интерфакс". Обстрелы были зафиксированы 30 октября.
Газета.Ru 08:03
Общество

В российские магазины завезут искусственное мясо

Первым искусственное мясо появится в магазинах сети «Азбука вкуса» — всего оно будет продаваться в 29 торговых точках в Москве.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Мужчина зарезал ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В одном из детсадов Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа».
Взгляд.ру вчера в 09:01
Общество

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Вести.Ru 06:10
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

Курды выступили против контроля США над нефтяными месторождениями

ТК Звезда 07:52
Общество

Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд РФ в пятницу удовлетворил иск Минюста о ликвидации движения "За права человека", признав грубые и неустранимые нарушения оформления деятельности этой организации, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:59
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Общество

Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Хоккей

Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Происшествия

В Минобороны опровергли данные о госпитализации военных в Забайкалье

В Минобороны РФ назвали вымыслом данные о якобы заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
РИА Новости 06:50
Политика

Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес

Дочь призналась, что под наркотиками Деми Мур превращается в монстра

Выступая на шоу Red Table Talk, Румер и Талула Уиллис, стараясь не смотреть на Мур, признались, что в то время их жизнь превратилась в настоящий ад.
Телепрограмма вчера в 23:00
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию

Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 07:49
Политика

Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях

«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.
РБК 07:51
Шоу-бизнес

Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру

Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Общество

Суд подтвердил решение о признании ФБК иноагентом

Решение Минюста о внесении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в список НКО — иностранных агентов признано законным.
BFM.ru 04:07
Общество

Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента

Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество

В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата

Inc-news.ru 02:10
Армия и оружие

Минобороны показало кадры загрузки ракеты «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России опубликовало видео загрузки межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку в Калужской области.
Rambler News Service 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное