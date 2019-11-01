Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Информация Банка России от 1 ноября 2019 г. "Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у АО "Данске банк"

Гарант06:41

ЦБ РФ продержался без отзывов лицензий 35 дней

ИА БанкИнформСервис04:58

ЦБ аннулировал лицензию петербургского «Данске-банка»

Эхо Москвы03:30

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

RT на русском 09:48
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия

Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео

Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество

На улицы Петербурга впервые вышел трамвай на водородном топливе

Известия 08:53
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Космос

NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина

NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.
Политическая Экспертиза 29 октября в 04:38
Общество

Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру

Рамблер 05:05
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском

Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Российская газета 09:06
Происшествия

СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества

СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru вчера в 10:50
Происшествия

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Армия и оружие

В Британии российским подлодкам пригрозили противолодочными самолетами

OAnews 09:14
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 04:45
Армия и оружие

«Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади

RuNews24.ru вчера в 15:47
Футбол

Игонин: нет сомнений, что «Зенит» справится и с ЦСКА, и с Вилковым

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал назначение Михаила Вилкова на матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена».
Чемпионат 05:33
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени».
OAnews 29 октября в 07:38
Футбол

Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками, Месси не такой»

Матч ТВ 09:02
Общество

Меган Маркл посетила пекарню, которая помогает попавшим в беду женщинам

На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй пекарни Luminary Bakery — заведение не только продает выпечку, но и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Salt Mag 09:01
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Транспорт

Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань

RT на русском 08:21
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное