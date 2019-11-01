Экономика
РЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
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Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В апреле 2018 года полностью принадлежащая Юсуфову-младшему зарегистрированная в Делавэре компания Willow Project LLC предложила за него $72 млн.
РБК 08:38
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео
Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс 08:04
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Космос
NASA опубликовало снимок Солнца, похожего на тыкву для Хэллоуина
NASA опубликовало в своем Twitter фотографию Солнца. На снимке горящие области звезды напоминают резаную тыкву.
Политическая Экспертиза 29 октября в 04:38
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Российская газета 09:06
Происшествия
СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества
СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru вчера в 10:50
Происшествия
Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Общество
Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 04:45
Армия и оружие
«Исламское государство» подтвердило гибель аль-Багдади
RuNews24.ru вчера в 15:47
Футбол
Игонин: нет сомнений, что «Зенит» справится и с ЦСКА, и с Вилковым
Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал назначение Михаила Вилкова на матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена».
Чемпионат 05:33
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова прокомментировала свой уход из популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени».
OAnews 29 октября в 07:38
Общество
Меган Маркл посетила пекарню, которая помогает попавшим в беду женщинам
На этой неделе Меган Маркл посетила открытие второй пекарни Luminary Bakery — заведение не только продает выпечку, но и помогает женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Salt Mag 09:01
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32