Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank

Банк России аннулировал лицензию петербургского отделения Danske Bank. Он является участником системы страхования вкладов. По данным «РИА Рейтинг», на 1 января 2019 года он занимал 154-е место в банковской системе РФ с активами в 21,9 млрд рублей.
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ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06
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Экономика

Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ

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Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
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Экс-конгрессмен США Бето О`Рурк заявил о выходе из президентской гонки

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Техаса Бето О`Рурк (кандидат от Демократической партии) заявил в о выходе из президентской гонки.
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«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
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Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Армия и оружие

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
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Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце

Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
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Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
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Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
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В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой

Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
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Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
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Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
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Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
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