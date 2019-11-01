Экономика
BFM.ruЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
Банк России аннулировал лицензию петербургского отделения Danske Bank. Он является участником системы страхования вкладов. По данным «РИА Рейтинг», на 1 января 2019 года он занимал 154-е место в банковской системе РФ с активами в 21,9 млрд рублей.
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Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию
UfaTime.ru 07:49
Политика
Свидетель подтвердил причастность организаторов Майдана к расстрелам
Свидетель событий на Майдане в 2014 году, гражданин Грузии, подтвердил причастность людей, пришедших к власти после госпереворота на Украине, к организации массовых расстрелов полиции и граждан на Майдане.
РЕН ТВ 07:38
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РИА Новости 05:29
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Экономика
Депутаты просят проверить законность маркировки ЦРПТ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» и КПРФ обратились к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность распоряжений правительства о введении цифровой маркировки товаров.
Milknews.ru вчера в 12:14
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 02:01
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 18:49
Происшествия
В Тюмени сел SSJ-100 с отказавшим двигателем
Вести.Ru 11:24
Авто
Новая Kia Optima — опубликованы первые фото
В последние годы компания Kia сосредоточилась на дизайне своих автомобилей, выпустив такие красивые машины, как Stinger и новый Soul, а также Seltos и Telluride.
За рулем 29 октября в 07:38
Политика
Экс-конгрессмен США Бето О`Рурк заявил о выходе из президентской гонки
Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Техаса Бето О`Рурк (кандидат от Демократической партии) заявил в о выходе из президентской гонки.
Коммерсантъ 18:55
Общество
Polskie Radio (Польша): украинцы — двигатель польской экономики (Polskie Radio)
«Двигателем польской экономики» называет иммигрантов из Украины автор публикации в газете Rzeczpospolita Гжегож Семиончик.
ИноСМИ 13:00
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Общество
Рогозин поручил выделить деньги на два дополнительных корабля «Союз»
РИА Новости вчера в 05:46
Общество
Минкультуры попросило сократить показы зарубежных фильмов 4 ноября
Министерство культуры РФ направило киносетям письмо с просьбой увеличить число сеансов с российскими кинокартинами в День народного единства, 4 ноября.
Газета.Ru 15:49
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".
РИА Новости 16:13
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Общество
Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце
Художественный руководитель Театра Сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию об операции на сердце.
Москва 24 10:11
Футбол
Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»
«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 04:24
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru 15:17
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Вести.Ru 10:06
Политика
Захарова: США вывозят из Сирии нефть на десятки миллионов долларов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:38
Армия и оружие
Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю
Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН вчера в 03:45
Теннис
Берреттини стал последним участником Итогового турнира ATP
Берреттини стал последним, восьмым участником предстоящего турнира, после того как его единственный конкурент за вакантное место — француз Гаэль Монфис — не сумел выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже, уступив Денису Шаповалову в матче 1/4 финала.
RT на русском 17:04
Автоспорт
Ферстаппен стал лучшим на первой практике на Гран-при США, Квят — 11-й
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой тренировке 19-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — Гран-при США.
Нева Спорт 14:08
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.
Ведомости 08:01