Экономика

РЕН ТВРЕН ТВЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера — Danske Bank. Об этом говорится в сообщении регулятора. В феврале крупнейший в Дании банк заявил о прекращении своей работы в РФ и балтийских странах.
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ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

РБК03:58

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank

РИА Новости03:39

Банк России аннулировал лицензию у петербургского «Данске банка»

ТАСС03:06

ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Интерфакс03:34

ЦБ аннулировал лицензию «Данске банка»

RT на русском03:17

ЦБ аннулировал лицензию Данске Банка

Банки.ру03:11

ЦБ аннулировал лицензию у «дочки» Danske Bank

Коммерсантъ03:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Экономика

Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения

Уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение правил возврата экспортной выручки российскими предпринимателями, является устаревшей нормой и требует пересмотра, однако не все правоохранительные органы с этим согласны.
РБК 10:07
Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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Foreign Policy констатирует конец мировой гегемонии США

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Госновости 09:58
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет зима

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в России температура зимой установится в районе или выше климатической нормы.
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Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Армия и оружие

Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
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Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов

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Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

В ближайшее время фирме, выставившей пугающую плиту, будет предъявлена претензия с требованием принести извинения актрисе, а также выяснена сумма, "которую компания готова предложить в качестве компенсации".
Российская газета 10:26
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Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
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МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в районе Золотого

Газета.Ru 08:33
Политика

МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Политика

Депутат Рады расплакалась на заседании

РИА Новости 03:37
Общество

С Серебренникова не взяли подписку о невыезде

Газета.Ru 05:43
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В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Технологии

Мощные вещи: как дома и города превратятся в подобие живого организма

Среди проблем, с которыми сталкиваются поставщики решений, Близнюков называет свойственный промышленным предприятиям длинный цикл продаж — он может длиться до двух лет, что, по его словам, очень много для такой динамичной отрасли, как интернет вещей.
РБК 30 октября в 07:11
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Общество

Россияне назвали заслуживающие смертной казни преступления

Более половины россиян (68 процентов) считают, что казнить преступников можно за сексуальные преступления против несовершеннолетних и за убийства (57 процентов).
Lenta.ru 10:01
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Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата.
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%

Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
Журналистская правда вчера в 08:22
Футбол

Джака исключён из состава «Арсенала» на матч с «Вулверхэмптоном»

Чемпионат 10:04
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:09
Кино

Опубликован новый трейлер сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 12:06
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Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM вчера в 08:10
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