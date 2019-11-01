Экономика

ДождьДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank

Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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