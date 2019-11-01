Экономика
ДождьЦБ аннулировал лицензию Danske Bank
Банк России с 1 ноября аннулировал лицензию у российского отделения датского «Данске банка», сообщается на сайте ЦБ. В ЦБ уточнили, что лицензию аннулировали по просьбе самого банка, так как его единственный акционер принял решение о ликвидации.
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Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
На встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области была поднята проблема ответственности медиков и медицинских организаций за ошибки при назначении инвалидности.
Транспорт
Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
Происшествия
Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Бондарчук поздравляют ее с помолвкой
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
Технологии
Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+
Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Общество
Гороскоп на месяц: главной темой ноября станут любовные отношения
В ноябре Венера переходит в знак Стрельца, а Марс – в знак Скорпиона. Актуальной темой становятся любовные отношения.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
Футбол
Влашич оценил состояние «Зенита» перед матчем с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Происшествия