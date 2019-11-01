Экономика
BFM.ruЦБ аннулировал лицензию у Danske Bank
Банк России аннулировал лицензию петербургского отделения Danske Bank. Он является участником системы страхования вкладов. По данным «РИА Рейтинг», на 1 января 2019 года он занимал 154-е место в банковской системе РФ с активами в 21,9 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Наука
Высокий уровень образования снижает риск развития алкоголизма
Американские ученые выяснили, что уровень образования обратно пропорционален риску развития алкоголизма у человека, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.Исследователи из Национального института здравоохранения США изучили данные 780 тысяч человек.
UfaTime.ru 30 октября в 04:58
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Экономика
Российские богачи стали еще богаче
Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Lenta.ru 06:50
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
РБК 07:00
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество
Полковник ФСБ признал себя миллиардером
Обвиняемый в мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал иск Генпрокуратуры и готов вернуть в государственную казну более шести миллиардов рублей, в основном деньгами.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика
Депутаты Рады обратились к США из-за ситуации вокруг батальона «Азов»
Депутаты Верховной рады Украины призвали Конгресс США быть беспристрастными в ситуации вокруг батальона «Азов» и провести расследование до принятия какого-либо решения.
Известия 06:56
Происшествия
Установлена личность одного из убийц экс-мэра Киселевска
Как стало известно РЕН ТВ, установлена личность одного из напавших на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева.
РЕН ТВ 01:23
Политика
Трамп хочет публично прочитать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что хочет публично зачитать перед своим народом стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
УтроNews 02:39
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Транспорт
Метро в Одинцово: озвучена новая дата запуска МЦД-1
Business (Одинцово) вчера в 09:24
Происшествия
Семь солдат из Югры госпитализировали после стрельбы в Забайкалье
В воинской части в Забайкальском крае, где солдат расстрелял восемь человек, служат 26 срочников из Югры.
Аргументы и Факты - Югра 07:12
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Игры
Mighty Magic: Era of Chaos — мобильное воплощение пошаговой стратегии от Ubisoft
Компания Ubisoft решила вернуть легендарную пошаговую стратегическую серию Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года) в мобильном облике с рисованными мультяшными персонажами.
3DNews 07:08
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Футбол
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов
Lenta.ru вчера в 13:09
Авто
Продажи люксовых машин с пробегом в России выросли на 7%
Чаще всего на рынке подержанных автомобилей из сегмента Luxury продаются модели бренда Bentley, на которые пришлось 35% от всего объёма продаж или 518 ед.
Tvoe-avto.com 07:14
Общество
Вильфанд рассказал о двух новых временах года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
«Ростех» начал поставки новой вакцины от гриппа
Холдинг "Нацимбио", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил с Минздравом России первый контракт на поставку новой четырехвалентной вакцины от гриппа, всего в 2019 году регионы РФ получат более 2,7 миллиона доз, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 06:45
Политика
Поставки российских С-400 в Турцию завершены досрочно
Аргументы недели 05:22
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на бой
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
Рамблер 01:44
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27