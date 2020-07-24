Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Экономика Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.

Технологии WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 529

Армия и оружие В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД. 4

Происшествия СКР просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова Москва, 23 июля 2020, 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней. 3

Общество Дмитрий Тарасов отметил окончание сезона на борту самолета На выходе с борта самолета оказалось, что это были российские футболисты Тарасов и Поярков, у которых закончился очередной футбольный сезон. 63

Экономика ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний Регулятор на ближайшие два года снизит для кредитных организаций требования к вложениям в акции компаний — такие послабления могут понадобиться при урегулировании проблемных кредитов путем вхождения в капитал заемщика, не способного обслуживать долг, или принятии ценных бумаг в качестве залога по кредиту.

Единоборства Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.

Общество С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны С 25 июля целиком откроются кафе и рестораны в 6 муниципалитетах - в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 58

Наука Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболело более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека к другому даже если между теми не 1,5-2 метра, а все восемь. 24