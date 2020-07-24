Экономика
News.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку квартир комфорткласса
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса. Такую возможность предоставило Правительство России.
Телеканал 360° 11:47
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Городовой 08:37
Технологии
WSJ сообщила о копировании компанией Amazon чужих технологий
Запуск некоторых продуктов Amazon разрушил бизнес ряда компаний, в которые корпорация инвестировала, пишет WSJ.
РБК 09:14
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Армия и оружие
В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов
По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
Происшествия
СКР просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Москва, 23 июля 2020, 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней.
REGNUM вчера в 08:45
Общество
Путин определил национальные цели развития России до 2030 года
Во вторник, 21 июля, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
RT на русском 21 июля в 10:37
Общество
Центру «Вектор» разрешили испытывать вакцину от коронавируса на людях
Минздрав России выдал разрешение госцентру вирусологии и биотехнологии "Вектор" на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:52
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Общество
Дмитрий Тарасов отметил окончание сезона на борту самолета
На выходе с борта самолета оказалось, что это были российские футболисты Тарасов и Поярков, у которых закончился очередной футбольный сезон.
CT news вчера в 14:29
Шоу-бизнес
В Сети поразились сходству дочери Кристины Орбакайте со звездной мамой
Поклонники артистки поразились сходству девочки со звездной мамой.
Evo-rus.com 07:27
Экономика
ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний
Регулятор на ближайшие два года снизит для кредитных организаций требования к вложениям в акции компаний — такие послабления могут понадобиться при урегулировании проблемных кредитов путем вхождения в капитал заемщика, не способного обслуживать долг, или принятии ценных бумаг в качестве залога по кредиту.
РБК 11:37
Армия и оружие
Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием
Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием.
Piter.tv 04:01
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Общество
С 25 июля в Калининграде и Светлогорске откроются кафе и рестораны
С 25 июля целиком откроются кафе и рестораны в 6 муниципалитетах - в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах, сообщает пресс-служба правительства региона.
КП - Калининград 11:26
Здоровье
В Челябинске появилось 100 новых мест для больных короновирусом
КП - Челябинск 09:04
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru вчера в 11:03
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболело более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека к другому даже если между теми не 1,5-2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Экономика
Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России
Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru 07:42
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
Общество
Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию
RT на русском 11:01