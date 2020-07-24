Экономика
News.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»
Комсомольская правдавчера в 03:20
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Warhammer: Vermintide 2 превысила отметку в 5 млн игроков
Игромания.ру 03:03
Автоспорт
«Формула-1» отменила этапы в четырех странах
"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости вчера в 10:38
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Происшествия
Пропавший в лесу советский олимпийский чемпион найден мертвым
Пропавший в подмосковном лесу Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.
Lenta.ru 04:19
Шоу-бизнес
Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм
Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник вчера в 11:05
Политика
Китай и США могут провести торговые переговоры в августе
Китай и США могут в августе провести переговоры по первой части торговой сделки, заключенной в январе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.
Газета.Ru 02:04
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз.
Чемпионат вчера в 17:12
Здоровье
Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе
Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска.
Псковское агентство информации 03:21
Происшествия
Бронемашина затонула в Керченском проливе
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.
Lenta.ru 04:14
Общество
В Крыму выявили 18 случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым COVID-19 заболели 1056 человек, 794 выздоровели, 13 умерли.
Вести.Севастополь вчера в 03:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Кино
Кинотеатры Москвы откроются 1 августа комедиями и семейными фильмами
После открытия кинотеатров зрителей ждут комедии, семейные картины и авторское кино, а также спецпрограммы и ретроспективы.
Интерфакс 04:17
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Интернет
Россиянам сообщили, как защитить гаджеты от вредоносных программ
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал россиянам, как обезопасить свои устройства от вредоносных программ.
МедиаПоток 02:42
Общество
Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:49
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Путешествия
Названы бюджетные направления для путешествий по России в августе
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие города России будет выгоднее всего отправиться на самолёте в августе этого года.
RT на русском 00:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Газета.Ru вчера в 16:15
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести вчера в 10:14
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Армия и оружие
США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии.
Lenta.ru вчера в 12:11