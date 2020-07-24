Экономика

News.ruNews.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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ЦБ аннулировал лицензии четырех банков за сутки

Вести.Ru04:12

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

РЕН ТВ03:32

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Российская газета03:25

ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

Комсомольская правда03:20

У банка «Центрально-Азиатский» аннулирована лицензия

REGNUM03:16
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

«Вектор» получил разрешение на клинические испытания вакцины от COVID-19

Центр "Вектор" получил в пятницу разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, первые добровольцы получат ее 27 июля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Здоровье

248 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За сутки в Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 03:49
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Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

REGNUM 07:14
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Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
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Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
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Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
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Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Известия 08:41
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Общество

Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
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Общество

Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами

Московский Комсомолец 10:04
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Газета.Ru вчера в 04:56
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.
Бомбардир.ру 07:18
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Политика

Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
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Происшествия

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Общество

В Калининграде кафе и рестораны открываются с 25 июля

Новый Калининград С 25 июля в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах возобновляют работу кафе и рестораны.
Новый Калининград.Ru 11:17
Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
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Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
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Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
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Кино

Премьера фильма «Мулан» перенесена на неопределенный срок

Evo-rus.com 04:22
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Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
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Армия и оружие

В День ВМФ в параде на Каспии примут участие 12 кораблей и судов

По информации источника, в военно-морском празднике участвуют более 1,8 тысяч военнослужащих, будут задействованы тринадцать воздушных судов и 6 единиц наземной техники Стоит отметить, что после парада зрители станут свидетелями постановочных боевых эпизодов с участием кораблей Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ РФ по РД.
Нур 02:43
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