Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Аэропорт в Хабаровске эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
RT на русском вчера в 22:39
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью
Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что значительного подъема заболеваемости коронавирусом осенью в стране не ожидается, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Гаджеты
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Весна вчера в 04:37
Политика
Саркози рассказал о забавном случае на первой встрече с Путиным
Первая встреча президента России Владимира Путина с французским лидером Николя Саркози в далеком 2007 году едва не омрачилась дипломатическим конфузом.
Российская газета вчера в 15:43
Общество
В МЧС назвали признаки теплового удара
Первыми признаками теплового удара являются сильная головная боль, слабость и головокружение.
РБК вчера в 22:34
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru 23 июля в 11:05
Общество
Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 22:42
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
CT news вчера в 04:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда вчера в 07:19
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 23 июля в 01:30
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Суд огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа
Полит.ру вчера в 09:13
Общество
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2
Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:23
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, которые были введены в стране на фоне пандемии коронавируса, могут полностью снять в феврале следующего года.
Peterburg2.ru вчера в 17:04
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Происшествия
В Бурятии за сутки заболели коронавирусом 40 человек
40 человек составил прирост за сутки лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.
Восток-Телеинформ 23 июля в 21:37
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com вчера в 11:06
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник вчера в 04:40
Здоровье
Власти Украины продлили карантин до 31 августа из-за пандемии
Украинское правительство продлило адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 августа.
Московский Комсомолец 22 июля в 08:35