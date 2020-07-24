Экономика
News.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»
Комсомольская правдавчера в 03:20
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Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
Политика
Климкин предложил превратить Крым в проблему для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 00:38
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Во Флориде один человек погиб при стрельбе на базе ВВС
РБК вчера в 22:58
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград вчера в 07:01
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news 23 июля в 06:00
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 06:20
Политика
Сенатор оценил стратегию Киева по «деоккупации» Крыма
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал смехотворной стратегию Украины по "деоккупации" Крыма, как пишет РИА Новости.
РЕН ТВ 01:39
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Космос
«Астероидный дождь» около 800 млн лет назад бомбардировал Землю и Луну
Около 800 лет назад на поверхности луны образовались многие знаменитые кратеры.
Live24 22 июля в 04:36
Наука
5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи
Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости 23 июля в 18:17
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufa вчера в 02:15
Общество
Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны
News.ru вчера в 15:33
Игры
В PS Store стал доступен предзаказ Mafia: Definitive Edition
В PlayStation Store открылись предзаказы Mafia: Definitive Edition. В российской версии цифрового магазина ремейк стоит ₽2 599.
CyberSport.ru 22 июля в 16:37
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 22 июля в 09:33
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 23 июля в 17:04
Общество
В Хабаровске полиция пришла в отель к сотрудникам «Открытой России»
ОВД-Инфо пишет, что на 14-дневный карантин пытались отправить и политолога Александра Кынева.
Znak.com вчера в 19:30
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
Смерть шестерых человек от коронавируса зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.
Atas.info 02:03
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Политика
Китайские дипломаты освободили генконсульство КНР в Хьюстоне
Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Об этом сообщает Houston Chronicle.
RT на русском 01:44
Общество
За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Kursk.com вчера в 00:45
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Политика
Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09