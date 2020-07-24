Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Политика Климкин предложил превратить Крым в проблему для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил сделать из Крыма проблемы для России. Об этом он написал в своем Facebook. 100

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 6

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 2,7K

Политика Сенатор оценил стратегию Киева по «деоккупации» Крыма Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков посчитал смехотворной стратегию Украины по "деоккупации" Крыма, как пишет РИА Новости.

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 357

Игры GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами. 538

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 511

Происшествия Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области Смерть шестерых человек от коронавируса зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 404

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 341