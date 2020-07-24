Экономика

News.ruNews.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43

ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

Комсомольская правда03:20

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Российская газета03:25

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

РЕН ТВ03:32

У банка «Центрально-Азиатский» аннулирована лицензия

REGNUM03:16

ЦБ аннулировал лицензию московского банка «Ресурс-траст»

ПРАЙМ03:26
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«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada

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В Москве после массовой драки задержали более 25 человек

В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
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ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
Аргументы недели 22 июля в 08:45
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Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию

Граждане РФ смогут купить тур в Турцию уже сейчас. Туроператоры открыли бронирование для россиян.
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
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Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий

Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
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Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
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Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
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Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области

Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Особое мнение: Виктор Шендерович

Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
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Футбол

Следующее заседание суда по иску ФК «Локомотив» к Геркусу состоится 10 сентября

Следующее судебное заседание по иску футбольного клуба "Локомотив" к бывшему генеральному директору Илье Геркусу пройдет 10 сентября.
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз

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Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
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Политика

ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале.
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Финансы

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Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Общество

Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок

В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
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Финансы

Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля

Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
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Политика

Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов

Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.
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Финансы

Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи

Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса.
Коммерсантъ вчера в 14:40
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