Экономика
News.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (ООО КБЦА, г. Абакан). Основанием для этого послужило ходатайство руководства банка, принявшего решение о добровольной ликвидации.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Автоновости дня 22 июля в 06:08
Происшествия
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:26
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Здоровье
Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа
Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
Аргументы недели 22 июля в 08:45
Общество
Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию
Граждане РФ смогут купить тур в Турцию уже сейчас. Туроператоры открыли бронирование для россиян.
ПолитРоссия 09:56
Политика
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Финансы
Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года
Макроэкономическая стабильность России позволяет стране и после пандемии чувствовать себя очень комфортно и стабильно.
Вести ФМ вчера в 08:15
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
Армия и оружие
Страх перед Россией привел НАТО к ряду военных происшествий
Страны НАТО активно наращивают военные бюджеты и проводят учения, на фоне этого они сталкиваются с большим числом аварий и ЧП.
ИнфоСМИ 06:37
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Общество
Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы вчера в 14:17
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
Футбол
Следующее заседание суда по иску ФК «Локомотив» к Геркусу состоится 10 сентября
Следующее судебное заседание по иску футбольного клуба "Локомотив" к бывшему генеральному директору Илье Геркусу пройдет 10 сентября.
ТАСС Спорт 09:46
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Политика
ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах в сентябре, сообщает РБК в своем Telegram-канале.
Ведомости 07:06
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад 08:24
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Политика
Путину направлен доклад о проверках опасных производственных объектов
Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, сообщил представитель ведомства.
RT на русском 09:42
Финансы
Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи
Инвесторам не хватает ликвидных бумаг на бирже после семи Московская биржа в начале августа допустит к торгам на вечерней сессии оставшиеся 13 бумаг из своего индекса.
Коммерсантъ вчера в 14:40