Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Банк России аннулировал лицензию у банка "Центрально-Азиатский" из Абакана (Хакасия). Основанием для этого послужило ходатайство самого банка: решение о его ликвидации принял собственник.
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Выплаты клиентам банка «Центрально-Азиатский» начнутся до 7 августа

РИА Новостивчера в 04:26

ЦБ аннулировал лицензии четырех банков за сутки

Вести.Ruвчера в 04:12

ЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Российская газетавчера в 03:25

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

РЕН ТВвчера в 03:32

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфаксвчера в 03:32

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43

ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

Комсомольская правдавчера в 03:20
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
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Украинские формирования обстреляли поселок Фрунзе из БМП-2 и ЗУ-23

Украинские боевики применили против поселка вооружение БМП-2 — 20 снарядов и зенитную установку ЗУ-23-2 — 50 снарядов.
Новостной фронт вчера в 16:44
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

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Путешествия

Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию

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Происшествия

Посольство Армении возмутили драки армян с азербайджанцами в Москве

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Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

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Финансы

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Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат

Вестник вчера в 04:40
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:55
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Общество

Южная Корея и Россия могут возобновить авиаперевозки с 1 августа

24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.
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Культура

Особое мнение: Виктор Шендерович

Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

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Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Наука

Ученые предложили новый метод лечения «бессмертного» вируса

Новый метод, основанный не на биологических, а на физических свойствах вируса, предложил Алекс Эвилевич из Лундского университета в Швеции.
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Футбол

«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком

Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.
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Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
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Армия и оружие

Появилось видео перехвата иранского самолета истребителем ВВС США

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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
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Общество

Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
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