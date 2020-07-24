Экономика
Российская газетаЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»
Банк России аннулировал лицензию у банка "Центрально-Азиатский" из Абакана (Хакасия). Основанием для этого послужило ходатайство самого банка: решение о его ликвидации принял собственник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»
Комсомольская правдавчера в 03:20
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Армия и оружие
Украинские формирования обстреляли поселок Фрунзе из БМП-2 и ЗУ-23
Украинские боевики применили против поселка вооружение БМП-2 — 20 снарядов и зенитную установку ЗУ-23-2 — 50 снарядов.
Новостной фронт вчера в 16:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Путешествия
Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию
Профиль вчера в 10:41
Происшествия
Посольство Армении возмутили драки армян с азербайджанцами в Москве
Ранее СМИ сообщили, что в пятницу ночью на юго-востоке Москве произошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Росбалт вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник вчера в 04:40
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:55
Общество
Южная Корея и Россия могут возобновить авиаперевозки с 1 августа
24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.
Известия вчера в 22:44
Культура
Особое мнение: Виктор Шендерович
Сегодня гостем программы "Особое мнение" был Виктор Шендерович, писатель и журналист.
Эхо Москвы 23 июля в 14:17
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело вчера в 07:23
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Наука
Ученые предложили новый метод лечения «бессмертного» вируса
Новый метод, основанный не на биологических, а на физических свойствах вируса, предложил Алекс Эвилевич из Лундского университета в Швеции.
РИА ОмскПресс 00:02
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Игрок футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк принял решение уйти из команды.
CT news вчера в 09:07
Киберспорт
В Dota 2 вышла Immortal Treasure II
Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru 02:12
Армия и оружие
Появилось видео перехвата иранского самолета истребителем ВВС США
ФАН вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Общество
За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Kursk.com вчера в 00:45
Футбол
«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ
Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня вчера в 13:11
Общество
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.
Российская газета вчера в 06:54