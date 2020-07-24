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ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Невастройинвест» в Санкт-Петербурге, также приостановлена деятельность московского банка «Народный банк», сообщается на сайте регулятора.В источнике
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РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБКвчера в 05:26
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.рувчера в 05:30
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Serviceвчера в 03:41
Интерфакс

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфаксвчера в 03:32
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАССвчера в 02:16
Газета.Ru

Центробанк аннулировал лицензии еще у двух банков

Газета.Ruвчера в 03:43
Известия

ЦБ отозвал лицензию банка «Невастройинвест»

Известиявчера в 01:56

Врач пояснил, до какого возраста женщинам можно делать ЭКО

Президент Российской ассоциации репродукции человека, доктор медицинских наук Владислав Корсак рассказал «Ридусу», до какого возраста женщины могут делать ЭКО (процедура экстракорпорального оплодотворения).
Телеканал 360°вчера в 06:17

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk23 июля в 11:24
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Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея.
Lenta.ruвчера в 14:40
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Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известиявчера в 16:06
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