Экономика

Mockva.ruMockva.ruЦБ аннулировал лицензию у банка «Центрально-Азиатский»

Центральный банк России приказом от 24 июля 2020 года аннулировал лицензию на предоставление банковских услуг у коммерческого банка «Центрально-Азиатский» ООО КБЦА (город Абакан). Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

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ЦБ России отозвал лицензии банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст»

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У банка «Центрально-Азиатский» аннулирована лицензия

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ЦБ аннулировал лицензию московского банка «Ресурс-траст»

ПРАЙМвчера в 03:26
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