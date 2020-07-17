Экономика
ВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Здоровье
Приём лекарств от изжоги повышает риск заболевания COVID-19
ToDay News Ufa 07:45
Политика
Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии по автогонкам в классе "Формула-1".
Российская газета 11:40
Общество
Южная Осетия обвиняет Грузию в краже летучих мышей
По данным спецслужбы, сотрудники лаборатории занимались систематическим отловом летучих мышей на границе Грузии и Южной Осетии в 2012, 2014 и 2018 годах.
Газета.Ru 10:03
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Армия и оружие
Военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа
Военнослужащие Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.
RT на русском 12:36
Общество
Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году
День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
Известия 11:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.
RT на русском 11:46
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Гиперзвуковая «супер-пупер» ракета США не смогла обойти «Авангард»
Гиперзвуковая ракета США не смогла обойти разработанный в РФ «Авангард».
Дни24 06:39
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Происшествия
Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
Известия 13:13
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Экономика
Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
RT на русском 11:58
Автоспорт
Сайнс: никто не заставит встать меня на колено
Никто и ничто не заставит делать то, что будет мне некомфортно.
Чемпионат 12:54
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Футбол
ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
Монако, 18 июля 2020, 15:49 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» уволил своего испанского главного тренера Роберта Морено с занимаемого им поста.
REGNUM 08:49
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06