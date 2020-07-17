Экономика
ВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Единоборства
Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes
После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news вчера в 15:05
Футбол
Зидан допустил, что может покинуть «Реал» в будущем
Спорт-Экспресс 11:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Здоровье
Приём лекарств от изжоги повышает риск заболевания COVID-19
ToDay News Ufa 07:45
Происшествия
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР
RT на русском 13:02
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Игры
Разработчик: после перехода на Unreal Engine 5 игры станут занимать ещё больше места
По словам Шаха, после появления Unreal Engine 5 у разработчиков появится возможность использовать ассеты для создания игр в их исходном размере, без сжатия.
CyberSport.ru 11:49
Автоспорт
Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии
Российский гонщик Роберт Шварцман из команды Prema Racing выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии.
РИА Новости 12:07
Футбол
На домашней форме «Реала» появятся розовые полоски
На футболках и шортах по бокам появятся полоски розового цвета.
Евро-футбол.ру 13:14
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель представил концепт нового компактного кроссовера Magnite. Презентация новинки состоялось в онлайн-формате.
Тарантас Ньюс 04:32
Киберспорт
Бета-версия World of Warcraft: Shadowlands доступна на тестовом сервере
Игромания.ру 16 июля в 14:28
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Экономика
Минфин назвал сроки возвращения к действующим бюджетным правилам
«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих бюджетных правил с 2022 года с переходным периодом в 2021 году», — заявили в ведомстве.
RT на русском 11:58
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты 15 июля в 03:13
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Происшествия
В результате ДТП в Одесской области погибли шесть человек
Измаил, Украина, 18 июля 2020, 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Одесса — Рени, сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
REGNUM 03:51
Футбол
Стала известна сумма, за которую «Спартак» готов расстаться с Жиго
Московский "Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго за €20 млн, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 11:03
Футбол
«Зенит» намерен подписать бразильского защитника Виллиана
Бразильский защитник «Портимоненси» Виллиан может продолжить карьеру в «Зените».
Metaratings 12:59
Интернет
Microsoft признала ошибку Windows, из-за которой «пропадает» интернет
Компания Microsoft признала ещё одну неприятную ошибку в новой версии Windows 10 (2004 или May 2020 Update).
iXBT.com 11:08
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv вчера в 08:37
Автоспорт
Сайнс: никто не заставит встать меня на колено
Никто и ничто не заставит делать то, что будет мне некомфортно.
Чемпионат 12:54
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29