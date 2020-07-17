Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москвавчера в 03:22

ЦБ РФ лишил лицензий «Проминвестбанк» и банк «Кузнецкий мост»

REGNUMвчера в 05:10

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфаксвчера в 03:26

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБКвчера в 04:30

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ruвчера в 03:19

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъвчера в 03:57

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАССвчера в 03:40
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru вчера в 10:09
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Авто

Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели

Как сообщает ToDay News Ufa, на снимке легко заметить, что по сравнению с нынешней «ГАЗель Next» модель получила абсолютно новый дизайн, а также современную «двухъярусную» архитектуру.
ToDay News Ufa 08:08
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения.
РБК 18:46
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51
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Шоу-бизнес

Охотницы за богачами нацелились на Харламова

Рамблер 13:11
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Финансы

МВФ предложил заморозить долги бедных стран

Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
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Происшествия

Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла

REGNUM 15:25
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Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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Космос

Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры

Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 06:00
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Общество

Осужденная Караулова вышла замуж за своего адвоката Елисеева

Караулова в 2015 году активно общалась с террористом ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация) и попыталась сбежать в Сирию, но отец нашел ее в Турции и вернул домой.
Слово и Дело 09:28
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Наука

В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам

Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия 17:42
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Автоспорт

Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Культура

Абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее

Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.
Вести Калининград 16 июля в 10:12
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 18:34
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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
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Спорт

Глава РУСАДА пообещал жить и бороться в ответ на обвинения в коррупции

Глава РУСАДА Юрий Ганус на своей странице в Twitter сообщил, что закончил изучать отчет Финэкспертизы, заказанной ОКР после сообщений о коррупции и хищениях, царящих в организации.
Телеканал 360° 16:51
Политика

Меган Маркл планирует принять участие в выборах президента США

Народные новости 01:30
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Шоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович стала объектом масштабного хейта от поклонников недавно распавшейся звездной пары Муцениеце и Прилучного.
CT news вчера в 12:38
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Гаджеты

Преимущество до 20%. AMD рассказала, насколько Radeon RX 5500 XT, RX 5600 XT, RX 5700 и RX 5700 XT быстрее аналогов Nvidia

Видеокартам Navi исполнился год, и AMD решила напомнить о них, причем довольно оригинальным способом: в сравнении с аналогами Nvidia.
iXBT.com 19:23
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Политика

Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам второго дня саммита в Брюсселе не смогли договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии.
ТАСС 17:21
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Здоровье

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК 15:02
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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона

Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН 16:19
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