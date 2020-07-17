Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

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