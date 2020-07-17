Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБКвчера в 04:30

ЦБ РФ лишил лицензий «Проминвестбанк» и банк «Кузнецкий мост»

REGNUMвчера в 05:10

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАССвчера в 03:40

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москвавчера в 03:22

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ruвчера в 03:19

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъвчера в 03:57

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфаксвчера в 03:26
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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

Известия 16:45
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Наука

В НГУ нашли новый способ лечения последствий коронавируса SARS CoV-2

Исследователи из Новосибирского государственного университета прибегли к помощи фотодинамической терапии, которая обычно используется в России для лечения ряда форм злокачественных новообразований.
iReactor вчера в 06:11
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Лезги газет вчера в 15:00
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Джессика Бил отреагировала на слухи об измене Джастина Тимберлейка.
StarHit.ru 16:55
Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета 06:33
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Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
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Авто

Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей

Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
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Музыка

На форум «Таврида» в Крым съедутся 150 российских музыкантов

Московский Комсомолец 03:00
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
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Единоборства

Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172

FightTime.ru вчера в 11:58
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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Космос

США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году

Интернет-издание Ars Technica опубликовало материал, в котором говорится о том, что США планируют запустить сразу пять новых ракет в 2021 году.
Ferra 15 июля в 06:50
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Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
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Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева считает ранний брак ошибкой

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала в соцсетях, что считает ошибкой молодости ранний брак, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:24
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом

Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
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Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи, работая в рамках спонсируемого Пентагоном проекта, в 2019 году отслеживала сигналы мобильных телефонов на российских военных объектах, в том числе в районе полигона в Неноксе.
РБК 16:22
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Единоборства

Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова

ProstoProSport 12:37
Игры

Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch

Goroday.ru 17:38
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Футбол

Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
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Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

RuNews24.ru 10:05
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Футбол

«Зенит» хочет приобрести защитника «Портимоненсе» Виллиана

Защитник «Портимоненсе» Виллиан может перебраться в «Зенит», сообщает O Jogo. Португальский клуб просит за 25-летнего игрока 20 млн евро.
Московский Комсомолец 14:43
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
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