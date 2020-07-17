Экономика
ВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
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Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.
РБК 07:02
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Здоровье
В Ленобласти сократилось число больниц для коронавирусных больных
«Прием пациентов с новой инфекцией продолжается в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице», — уточнили в ведомстве.
Росбалт 06:48
Армия и оружие
В Венесуэле заявили о провокации со стороны эсминца ВМС США
«Боливарианская Республика Венесуэла обращается к национальному и международному сообществу с просьбой осудить позорные заявления Южного командования Соединенных Штатов Америки, в которых указывается, что Венесуэла осуществляет «чрезмерный контроль» над своими юрисдикционными водами»,цитирует РИА «Новости» сообщение МИД Венесуэлы.
Военное дело 06:32
Политика
Очевидцы катастрофы MH17: Вина Украины не требует доказательств
Ровно шесть лет назад, 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени, в небе над Донбассом неизвестной ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», был сбит малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) рейсом MH17.
ФАН 05:09
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Экономика
Индекс доверия потребителей в России упал до минимума за 15 лет
Индекс потребительского доверия в России за второй квартал по сравнению с первым снизился на четыре пункта — до 62 пунктов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.
Коммерсантъ 05:26
Технологии
Apple добавит в iOS новые эмодзи, в том числе матрешку
С осени станет больше memoji за счет новых головных уборов, масок, причесок и стикеров.
RuNews24.ru 06:42
Общество
Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными
Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
Общество
Мурашко оценил заполняемость «коронавирусных» коек в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о заполняемости коек для пациентов с коронавирусом на сегодняшний день.
Невские Новости 05:19
Общество
Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности
Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
Общество
Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе
"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Хоккей
Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет
Rambler News Service 05:42
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform вчера в 13:37
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Авто
Hyundai отзывает в России более 18,5 тыс. автомобилей
Москва, 17 июля 2020, 13:50 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявил об отзыве на ремонт 18 563 автомобилей.
REGNUM 06:50
Общество
У копавшегося в мусоре ветерана нашли полный холодильник еды
У копавшегося в мусоре ветерана Иннокентия Кузина, пожаловавшегося на нехватку денег, нашли полный холодильник еды.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
«Ростех» открыл в Уфе производство за 8,7 млрд
В создание производства узлов для вертолетных двигателей ГК «Ростехнологии» (контролирует ОДК-УМПО) инвестировало 8,7 млрд рублей, заявил сегодня на церемонии открытия первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.
Правда ПФО 03:09
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58