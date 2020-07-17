Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ru03:19

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК04:30

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

БИЗНЕС Online03:14

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Rambler News Service03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
30
Авто

Новый кроссовер Skoda вышел на тесты почти без камуфляжа

В Сети появились новые шпионские снимки электрического кроссовера Skoda Enyaq iV.
Car.ru вчера в 11:19
3
Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
171
Политика

Песков назвал удачей работу с Путиным

Дмитрий Песков прокомментировал свою работу в качестве пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина и назвал ее большой удачей.
BFM.ru 06:48
232
Наука

В НГУ придумали новое лечение последствий коронавируса

OAnews 05:40
1
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
121
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:02
1
Общество

В Калининграде коронавирус обнаружили у пяти туристов, среди них один ребёнок

С начала сезона у пяти туристов, приехавших в Калининградскую область на отдых, обнаружили коронавирус.
Клопс 04:34
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
37
Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
157
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
76
Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
28
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,2K
Шоу-бизнес

Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк

Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
Игры

Трейлер с налётом ужасов к запуску обновления Desolation для No Man’s Sky

3DNews 04:52
1
Происшествия

Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем

Газета.Ru 04:22
54
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
169
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
6,5K
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com вчера в 10:19
419
Происшествия

Водолазы обнаружили тело одного из подростков, пропавших в Татарстане

"В 12:06 мск тело одного из подростков, утонувших в Буинском районе, обнаружили водолазы на глубине пять метров в 16 м от берега и передали сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
3
Общество

Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым

Приказ Росжелдора об оснащении железнодорожных вагонов, идущих по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой отменен, дефицита топлива на полуострове в разгар курортного сезона не предвидится.
ТАСС 06:25
22
Футбол

Головин представил домашнюю форму «Монако» на следующий сезон

«Монако» презентовал домашнюю игровую форму на сезон-2020/21.
Metaratings 05:28
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
132
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
49
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 06:53
19
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
126
Единоборства

Поклонники восхитились пикантным фото бойца MMA Александры Албу

На личной страничке в Instagram Александра Албу, боец ММА, опубликовала откровенный фотоснимок. На фото девушка лежит в постели.
ИнфоСМИ 06:00
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
4
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
81
Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки

Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
ТАСС 06:44
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное