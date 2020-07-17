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ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.В источнике
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РБК

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБКвчера в 04:30
Интерфакс

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфаксвчера в 03:26
Газета.Ru

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ruвчера в 03:19
Агентство Москва

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москвавчера в 03:22
Вечерняя Москва

ЦБ лишил столичный «Проминвестбанк» лицензии

Вечерняя Москвавчера в 04:05
Коммерсантъ

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Коммерсантъвчера в 03:57
ТАСС

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАССвчера в 03:40
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Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ruвчера в 05:24
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Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили считает, что игроков «Зенита» Сердара Азмуна и Артема Дзюбу следует отстранить от участия в матче Кубка России против «Спартака».
Lenta.ruвчера в 11:58
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Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов

Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета15 июля в 04:23
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В Минэкономразвития рассказали о сокращении спада ВВП России в июне

Ранее, 23 июня, Минэкономразвития сообщало, что реальный ВВП в 2020 году упадет на 4,8%, а в 2021–2023 годах показатель ускорится до 3,2, 2,9 и 3,1% в актуальной версии прогноза против 2,8, 3 и 3,1% из предыдущих оценок.
Известиявчера в 13:46
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Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр показал лучший результат в квалификации третьего этапа Формулы 3, который проходит 17-19 июля на автодроме Хунгароринг (Венгрия).Дождливая погода, как и неделю назад, внесла коррективы в расписание уикенда.
Глас Народавчера в 16:09
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Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Фактывчера в 15:13
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Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъвчера в 09:56
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газетавчера в 23:28
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