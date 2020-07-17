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ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.В источнике
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РБК

ЦБ лишил лицензии два московских банка

РБК04:30
БИЗНЕС Online

ЦБ РФ аннулировал лицензию московского банка «Кузнецкий мост»

БИЗНЕС Online03:14
Агентство Москва

ЦБ аннулировал лицензию столичного банка «Кузнецкий мост»

Агентство Москва03:22
Газета.Ru

ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

Газета.Ru03:19
Интерфакс

Аннулированы лицензии у банков «Кузнецкий мост» и Проминвестбанк

Интерфакс03:26
ТАСС

ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка

ТАСС03:40
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию Проминвестбанка

Rambler News Service03:38
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ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ09:36
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В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM09:38
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM15 июля в 12:25
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Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости11:15
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СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБКвчера в 11:22
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РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru06:53
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