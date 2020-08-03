Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора. Как отмечается, решение вступает в силу с 3 августа.

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет В Свердловской области продлили режим самоизоляции для людей 65 лет и старше и людей с хроническими болезнями до 10 августа. 58

Общество Депутат из Свердловской области задекларировал доход в четыре копейки Депутат парламента Свердловской области Илья Гаффнер, который стал известен в обществе после заявления о том, что россиянам нужно "поменьше питаться" в кризис, заработал за 2019 год 4 копейки. 79

Экономика Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. 54

Политика Путин ликвидировал несколько судов в Свердловской области Президент Владимир Путин подписал закон о ликвидации нескольких районных судов на территории Свердловской области.

Общество В Рособрнадзоре назвали период следующей дополнительной сдачи ЕГЭ Следующий дополнительный период для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года.

Культура Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite» So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.

Путешествия АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР. 6

Общество Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. 88

Киберспорт Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил пользователей из топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.

Общество Роскачество назвало признаки хорошего арбуза При выборе арбуза внимание стоит обратить на звук при постукивании, земляное пятно, хвостик и внешний вид плода, рассказали специалисты Роскачества. 4

Происшествия Второй за месяц разлив нефтепродуктов произошел на реке Сайме в Югре Власти Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) зафиксировали второй за месяц разлив нефтепродуктов на реке Сайме, сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.